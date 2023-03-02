«نوفارتس مصر» تستثمر 100 مليون جنيه للتطوير خلال العامين الأخيرين

قال الدكتور محمد عبد المتجلي رئيس إدارة ابتكار الأعمال والعلامة التجارية في نوفارتس مصر إن شركته استثمرت 100 مليون جنيه للتطوير خلال العامين الأخيرين.

وأكد «عبد المتجلي»، في تصريحات خاصة لـ «المال» أن الشركة تسعى لتطوير كافة المنتجات لتلبية الاحتياجات المختلفة للمرضى في كافة الأمراض التي توفر لها أدوية مختلفة، لتوفير خيارات أوسع لمقدمي الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة للمرضى.

وأشار إلى أن الشركة تركز على إعادة تصور الطب لتحسين حياة المرضي؛ وذلك من خلال تقديم العلاجات المبتكرة اعتماداً على أحدث الابتكارات العلمية.

وعبر عن سعادته بإطلاق حملة “شوفها بالألوان”، مؤكداً حرص نوفارتس مصر على التعاون المستمر مع الجمعية المصرية للشبكية وأطباء العيون لزيادة الوعي بأبعاد أمراض شبكية العين، ومدى تأثيرها على الرؤية، ومساعدة المرضى في فهم أعراض المرض وأبعاد تطوره، وكيفية الحد من تأثيره على صحة العين.

يذكر أن شركة «نوفارتس مصر» أطلقت حملة «شوفها بالألوان» التي تهدف إلى التوعية بأمراض الشبكية والمساعدة في الاكتشاف المبكر، والسيطرة عليها، من اجل حماية المرضى من فقدان البصر، خاصة بالنسبة لكبار السن و مرضي السكري.

وتم إطلاق هذه الحملة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي “EGVRS” بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وأساتذة طب وجراحة العيون في مصر.

حققت

«نوفارتس فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 11.5 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، بداية من شهر يناير حتى نوفمبر 2022 لتكون الشركة السويسرية الأعلى مبيعًا في سوق الدواء المصرية.

قال الدكتور شريف أمين رئيس شركة «نوفارتس فارما» في مصر، في تصريحات سابقة إنَّ الحديث عن توافر الدواء خاصة الحديثة لابد أن يسبقه نظرة إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة في هذا الملف، ولاسيما عملية التسجيل والتصنيع حتى الخروج للنور ومن يتابع المنظومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية يجد أن هناك سرعة في التسجيل والتعامل معها بشكل جدي وسريع.