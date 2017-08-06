نوفارتس للأدوية تحقق مبيعات بـ 882.8 مليون جنيه خلال الربع الثانى

أحمد صبرى: حققت شركة "نوفارتس فارما" السويسرية، مبيعات مباشرة بـ 882.8 مليون جنيه بالسوق المحلية، فى الربع الثانى من العام الحالى (منذ بداية ابريل وحتى نهاية يونيو الماضي، محتلة المركز الأول على جميع الشركات العاملة بمصر، بفارق 160 مليون جنيه عن منافستها جلاكسو

أحمد صبرى:

حققت شركة “نوفارتس فارما” السويسرية، مبيعات مباشرة بـ 882.8 مليون جنيه بالسوق المحلية، فى الربع الثانى من العام الحالى (منذ بداية ابريل وحتى نهاية يونيو الماضي، محتلة المركز الأول على جميع الشركات العاملة بمصر، بفارق 160 مليون جنيه عن منافستها جلاكسو الإنجليزية.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت «المال» على نسخة منه، كشف أن الشركة حققت نموا منخفضا وصل الى 15% فقط عن نفس الفترة من العام الماضي رغم أن متوسط النمو لشركات الأدوية فى تلك الفترة بلغت 23.8%.

كما ارتفعت مبيعات الشركة لشهر يونيه إلى 273.5 مليون جنيه، مبنسبة نمو 11% كما انخفضت حصة الشركة السوقية فى تلك الفترة من 8.3 % من اجمالى السوق الى 7.3%..

وتنتج نوفارتس 120 مليون عبوة دواء فى العام، منها 50 مليونًا «أقراص»، و50 مليون عبوة سوائل، والباقى أنواع أخرى من الأدوية، كما أنها تصدر 3% من إنتاج مصانعها بمصر لسويسرا.

وبحسب خطة الشركة التى أعلنتها فإنهم يخططون زيادة حجم الاستثمارات، بضخ 600 مليون جنيه حتى 2019، كما تعتزم طرح وتسجيل 3 أدوية جديدة لأمراض القلب والصدفية قريبًا.