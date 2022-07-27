«نوفارتس فارما» و«كليوباترا» توقعان بروتوكول تعاون لتوفير الرعاية الطبية لمرضى تصلب الشرايين

وقعت شركة نوفارتس فارما مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، لدعم البرامج العلمية والتعليم الطبي المستمر ورفع مستوي الوعي عند المرضي و دعم السبل الرقمية مع إيجاد حلول وقائية للكشف المبكر لمرضي تصلب شرايين القلب والأوعية الدموية وتوفير الرعاية المثالية لهؤلاء المرضي، من خلال تقديم أحدث العلاجات وأفضل خدمة ممكنة طوال رحلة العلاج.

«نوفارتس فارما» و «كليوباترا» توقعان بروتوكول تعاون

يأتي بروتوكول التعاون استكمالاً لجهود التعاون المستمرة بين شركة نوفارتس فارما مصر ومجموعة كليوباترا.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نوفارتس فارما مصر، والدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وذلك بحضور كل من الدكتور علي عمر، رئيس قطاع اقتصاديات الدواء والشراكات، قسم الأدوية المبتكرة في نوفارتس فارما مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن شرف، استشاري أمراض القلب ورئيس قسم أمراض القلب لمجموعة مستشفيات كليوباترا.

نوفارتس فارما مصر تطلق 6 أدوية هذا العام

على هامش المؤتمر، أكد الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نوفارتس فارما مصر، أن الشركة لديها التزام واضح وقوي لدعم المرضى والعمل على توفير الأدوية المبتكرة، حيث أطلقت نوفارتس هذا العام 6 أدوية جديدة لدعم صحة المريض المصري، وذلك في إطار استراتيجية الشركة بالعمل على مساندة القطاع الطبي في مصر وخاصة خلال جائحة كورونا.

الشراكة مع جميع القطاعات الصحية في مصر من أهم أولوياتنا

وقال: “تعتبر الشراكة مع جميع القطاعات الصحية في مصر من أهم أولوياتنا حيث نسعى لتوفير أحدث العلاجات على نطاق واسع في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال برامج دعم المرضى والشراكة مع الجهات المختلفة للنهوض بالقطاع الصحي بمصر”.

كما أكد أنه يمكن من خلال مثل هذه الشراكات بناء البرامج حول الأهداف المشتركة والمساهمات التي تخلق قيمة لمقدمي الرعاية الصحية، والمجتمعات التي تخدمها الشركة.

وأوضح أن نوفارتس لا تدخر جهداً في المشاركة مع كل الفاعليات الطبية والعلمية التي تعمل على توفير بيئة طبية علاجية مناسبة للمريض المصري مثل مشاركتها في عدة حملات مثل حملة التوعية “أوصل لـ 55” لمرضي تصلب الشرايين و10 مليون صحة .

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا عن سعادته باستمرار التعاون بين مجموعة كليوباترا مع كيان كبير مثل شركة نوفارتس و التي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في سوق الدواء المصري.

«عز الدين»: وصول مريض تصلب الشرايين إلى علاج مبتكر وفعال للمرض

وقال عز الدين: “يهدف التعاون بين مجموعة كليوباترا وشركة نوفارتس إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تسريع وصول مريض تصلب الشرايين إلى علاج مبتكر وفعال للمرض، وبهدف تحسين النتائج بشكل جذري من خلال الوقاية الثانوية للمرضى الذين عولجوا من الأزمات القلبية من قبل، وإنشاء حلول طويلة الأجل توفر التشخيص المبكر لمرضى تصلب شرايين القلب والاوعية الدموية وتمكن المرضى المؤهلين من الوصول المبكر للاستفادة من العلاج المبتكر الذي تقدمة شركة نوفارتس” .

مجموعة كليوباترا تسعى للحصول على أحدث الأدوية والأجهزة العلاجية

وأكد عز الدين: أن مجموعة كليوباترا تسعى للحصول على أحدث الأدوية والأجهزة العلاجية التي تساعد في حصول مريض مجموعة كليوباترا على أحدث المماراسات الطبية العالمية وفقا للمعايير القياسية في الجودة وهو ما يتماشي مع شعار مجموعة كليوباترا “التميز في الرعاية الصحية”.

تدريب 500 من الكوادر الطبية لعلاج مرض تصلب الشرايين

وصرح دكتور على عمر، رئيس قطاع اقتصاديات الدواء و الشراكات، قسم الأدوية المبتكرة في نوفارتس فارما مصر: “إن بروتوكول التعاون مع مجموعة كليوباترا الطبية يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح المستمر منذ سنوات طويلة بين شركة نوفارتس ومجموعة كليوباترا و بموجب هذه الشراكة سيتم تدريب 500 من الكوادر الطبية لعلاج مرض تصلب الشرايين بالخصوص، وإنشاء عيادات متنقلة لقياس مستويات الكوليسترول ،كما نستهدف من خلال التعاون الجديد العمل علي اتاحة العلاجات الحديثة لمرضى تصلب الشرايين في اسرع وقت وتوفير حلول طويلة الأجل لتحقيق التشخيص المبكر لمرضى تصلب شرايين القلب والأوعية الدموية”.

أمراض شرايين القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم

وأشار الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف، استشاري وأستاذ أمراض القلب جامعة عين شمس ورئيس قسم القلب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إلى أن أمراض شرايين القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم وينتج عنها وفاة 15 مليون شخص من المرض كل عام، وهو ما يمثل 85% من وفيات القلب والأوعية الدموية.

كما انها السبب الرئيسي لــ 46% من إجمالي حالات الوفاة في مصر، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية التي تصل إلى 30% فقط، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المريض والدولة في نفس الوقت. وهو ما يتم تخفيض أثاره السلبية عن طريق إنتاج أدوية جديدة وتوفير حلول علاجية مماثلة للمرضى.