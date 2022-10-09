«نوفارتس فارما» تحقق مبيعات بقيمة 9.5 مليار جنيه خلال 2021



حققت شركة «نوفارتس فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 9.5 مليار جنيه خلال عام 2021، لتكون الشركة السويسرية الأعلى مبيعًا في سوق الدواء المصري.

قال جمال حبش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنوفارتس مصر، إنَّ زيادة أسعار عدد من منتجات الشركة، وتحديد نسبة الزيادة تعتبر من اختصاص لجنة التسعير بهيئة الدواء المصرية فقط.

وأضاف – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – أنَّ شركته ملتزمة دائمًا بتحسين جودة حياة المرضى، وتقديم العلاجات المبتكرة، والحرص على توفير وتوصيل الدواء للمرضى المصريين بشكل دائم ومستمر.

وأشار إلى عمل «نوفارتس مصر» مع جميع الأطراف المعنية في وزارة الصحة، وهيئة الرعاية الصحية لضمان تحقيق هذا الهدف والحرص على التعاون لصالح المرضى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أن شركته يمتد تواجدها فى السوق المصرية لأكثر من 58 عامًا، مؤكدًا الوصول إلى أكثر من 10 ملايين مريض مصري خلال عام 2020 من خلال إتاحة ما يقرب من 150 صنفا دوائيا تابعا للشركة فى المجالات والتخصصات الطبية المختلفة، بما فى ذلك أمراض شرايين القلب، والمناعة، والعيون، والجهاز التنفسي، والسكري، وزراعة الأعضاء، والتهاب المفاصل، الأمراض العصبية، أمراض الدم، المضادات الحيوية، الأورام والمثيلات الحيوية.

وحول أهداف وخطط الشركة للنصف الثانى من العام الجاري، أكد «حبش» سعى «نوفارتس» عالميًا لتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بحيث تصل لضعف عددهم الحالي، وتوصيل الأدوية عالية القيمة للمرضى بطرق وأساليب جديدة تستغل التحول الرقمي، وتربط بين الشركة ومقدم خدمة الرعاية الصحية والمرضى.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة جيهان رمضان، رئيس القطاع العلمى فى «نوڤارتس مصر» إن شركتها ستطرح 6 منتجات دوائية جديدة خلال العام الحالي، مضيفة لـ «المال» أنَّ تلك الأدوية تشمل علاج أمراض شرايين القلب، والجهاز التنفسي، الأمراض العصبية، بالإضافة إلى عقارين للعيون والصدفية.

«نوفارتس»: استثمار 2.5 مليون دولار عام 2020 في البحوث والتطوير لدعم المرضى

ولفتت إلى أنَّ الشركة استثمرت أكثر من 2.5 مليون دولار عام 2020 في البحوث والتطوير لدعم المرضى، وإتاحة الأدوية لهم، مضيفةً أنَّ التجارب السريرية تعد من أهم العوامل التى تساعد على تطوير وتقدم قطاع الرعاية الصحية.

ونوهت بأن شركتها استثمرت 9 مليارات دولار فى قطاع البحوث والتطويرعالميًا في عام 2020.

وشددت على أهمية تطوير البيئة التشريعية لتيسير ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وهو ما يساعد فى النهاية على حصول المزيد من المرضى على العلاجات التي تدعم جهود مصر فى أن تصبح مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية، وتوطين صناعة الدواء بالسوق المحلية.

كانت شركة «نوفارتس» السويسرية أعلنت مؤخرًا أنها باعت مصنعها «جريمسبى» في بريطانيا لشركة متخصصة فى إعادة تطوير مواقع التصنيع المغلقة، وأضافت أنها ستواصل التصنيع في «جريمسبي» حتى وقت لاحق من هذا العام، قبل نقل الشركة الموقع رسميًا إلى المالكين الجدد بحلول أواخر عام 2023.