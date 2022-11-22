«نوفارتس فارما» تحقق مبيعات بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة «نوفارتس فارما» مبيعات بقيمة 2.8 مليار جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.،ومبيعات بقيمة 9.5 مليار جنيه خلال عام 2021، لتكون الشركة السويسرية الأعلى مبيعًا في سوق الدواء المصري.

قال الدكتور شريف أمين رئيس شركة «نوفارتس فارما» في مصر، إنَّ الحديث عن توافر الدواء وخاصة الحديثة لابد أن يسبقه نظرة إلي الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الملف، ولاسيما علمية التسجيل والتصنيع حتى الخروج للنور ومن يتابع المنظومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية يجد أن هناك سرعة في التسجيل والتعامل معها بشكل جدي وسريع.

وثمَّن المبادرات التي تقوم بها للدولة المصرية لتساعد المريض للوصول إلي أفضل الأدوية المتواجدة في السوق العالمي، موضحًا أن هناك تطور في النظام الصحي المصري خلال السنوات الماضية إذ تم القضاء علي المعوقات التي كانت تمنع توفير الأدوية المهمة، والتي لا يوجد لها مثائل.

«نوفارتس فارما»: إنتاج 75 مليون علبة دواء سنويًا

وأشار إلى أن شركة نوفارتس تخدم اكثر من 10 ملايين مواطن عن طريق الأدوية المبتكرة و الأدوية التي يتم تصنيعها في مصنع نوفارتس في مصر، إذ ينتج أكثر من 75 مليون علبة دواء سنويًا، بينهم 21 مليون علبة دواء للتصدير، بعد تلبية احتياجات السوق المحلي .

وقالت شركة «نوفارتس» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، إنها سجلت دخلاً تشغيلياً أساسياً خلال الربع الثالث من العام، بلغ 4.3 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 4 %، أو زيادة نسبتها 5 % بالعملة الثابتة، بالمقارنة مع العام السابق، حيث كان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع حجم المبيعات، كما يقابله جزئياً ارتفاع في تكاليف عمليات البحث والتطوير، والتسويق والمبيعات للاستثمارات.

وبلغ العائد الأساسي للسهم 1.58 دولار، بانخفاض نسبته 8 %، وزيادة قدرها 1 % بالعملة الثابتة، مستفيداً من المتوسط ​​الأقل المرجح لعدد الأسهم القائمة.