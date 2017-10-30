نوفارتس تعرض 3.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة أدوية فرنسية

رويترز عرضت "نوفارتس" السويسرية لصناعة الأدوية، اليوم الإثنين، شراء أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز الفرنسية، في اتفاق قيمته 3.9 مليار دولار نقدًا، لتعزيز محفظة علاج الأورام -في أكبر شركات العالم المتخصصة في صناعة الأدوية التي لا تصرف إلا بأمر الطبيب.ويمثل عرض نوفارتس -التي تتخذ من بازل مقرًا-

رويترز



عرضت “نوفارتس” السويسرية لصناعة الأدوية، اليوم الإثنين، شراء أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز الفرنسية، في اتفاق قيمته 3.9 مليار دولار نقدًا، لتعزيز محفظة علاج الأورام -في أكبر شركات العالم المتخصصة في صناعة الأدوية التي لا تصرف إلا بأمر الطبيب.

ويمثل عرض نوفارتس -التي تتخذ من بازل مقرًا- والبالغ قيمته 41 دولارًا للسهم العادي، و82 دولارًا لسهم الإيداع الأمريكي زيادة قدرها 47% إلى سعر أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز قبل نشر تقارير صحفية في 27 سبتمبر، ذكرت أن نوفارتس مهتمة بالشركة الفرنسية.

وقالت نوفارتس إنها ستمول الاتفاق من خلال ديون.

وتسعى نوفارتس إلى ضم قطاع العلاج الإشعاعي التابع لأدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز الذي يستخدم كميات ضئيلة من المركبات المشعة ليس فقط لتكوين صور وظيفية للأعضاء، والمناطق المصابة، لكن أيضاً لعلاج أمراض مثل السرطان.

وقال ستيفانو بونو الرئيس التنفيذي لأدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز إن شركته تدعم الاتفاق.

وحققت أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز مبيعات قدرها 78 مليون دولار في النصف الأول من 2017 مع تكبدها صافي خسارة من العمليات المستمرة بقيمة 24.2 مليون دولار.

وجرى فصل أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز عن مركز بحوث الفيزياء بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) قبل 15 عامًا وأُدرجت في ناسداك.