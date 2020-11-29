نوع النشاط خارج الحسبان فى مفاضلة عملاء الطبى بين الشركات

تتبارى شركات تأمينات الممتلكات وشركات تأمينات الحياة فى جذب العملاء فى نشاط التأمين الطبى، ولا تكون مفاضلة العميل بينهما وفقا لنوع النشاط بل فى نوع الخدمة المقدمة له وكذلك معدل التسعير ، حيث يمكن أن تقدم كل من شركة تأمينات الممتلكات وشركات تأمينات الحياة نفس المزايا والمنافع لعملائهم فى التأمين الطبى ونفس الأسعار.

وأكد العاملون فى القطاع أن إقبال العملاء يتزايد كلما كان حجم المنافع أوسع وهناك سرعة فى أداء الخدمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنهاء الإجراءات وسرعة تقديم الخدمة للمشتركين بسهولة، بجانب مدى تعاقد شركات التأمين مع شبكة طبية كبيرة وكذلك مع شركات إدارة رعاية صحية بنظام الطرف الثالث «TPA» على درجة عالية من الخبرة والمهارة والكفاءة.

مأمون: استخدام التكنولوجيا وقاعدة البيانات يحسن الخدمات المقدمة

أيمن مأمون رئيس قطاع التعويضات فى شركة «ثروة للتأمين»

وقال أيمن مأمون رئيس قطاع التعويضات فى شركة «ثروة للتأمين» إن شركات تأمينات الممتلكات وشركات تأمينات الحياة قد تمنحان تغطيات متشابهة ومتطابقة فى منتجات وبرامج التأمين الطبى، والفارق بين المنتجات هو نوع الخدمة المقدمة للعملاء والمشتركين وذلك من حيث طريقة وحدود التغطية الخاصة بالتأمين الطبى، بجانب شركات إدارة الرعاية الصحية التى تتعاقد معها شركات التأمين بنظام الطرف الثالث «TPA».

وأضاف أنه من الصعب القول إن شركات تأمينات الحياة أكثر حرفية وأجدر فى توفير تغطيات التأمين الطبى، أو العكس لأن الإثنتان تقدمان نفس المنتج ونفس نوع الخدمة وتستطيع شركات تأمينات الحياة أو شركات تأمينات الممتلكات تقديم الخدمة بمهارة وحرفية وفقا لكفاءة وخبرة فريق العمل لديها، مشيرا إلى أن أسعار البرامج الطبية وشركات التأمين فى الطبى تختلف وفقا لنوع ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء وحجم المزايا والمنافع.

وأكد أن مستويات الخدمة فى بعض شركات التأمين ثلاثة وهى( أ، ب، ج) حيث يكون السعر فى مستوى «أ» أكبر منه فى مستوى «ب» ومستوى «ج»، وذلك فى مقابل أن يحصل المشتركون فى مستوى «أ» على علاج فى مستشفيات عالية الجودة والحد الأقصى للتغطية مرتفع والتغطية تشمل منافع ومزايا كثيرة.

وأوضح أن العمل يفاضل أيضا بين شركات التأمين فى فرع التأمين الطبى وفقا لمستوى خدمات شركات إدارة الرعاية الصحية التى تتعاقد معها شركات التأمين بنظام الطرف الثالث «TPA» وحجم الشبكة الطبية المتعاقد معها وكيفية الحصول على الخدمة ومدى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال لكى يتابع المشترك أو العميل خدماته بسرعة وسهولة، مع التعامل مع شبكة طبية منتشرة على مستوى الجمهورية والقرب من العملاء والمشتركين فى التأمين الطبى، بجانب سرعة الحصول على الموفقات الطبية وإجراءات النفقات الطبية وإدارة الشبكة الطبية وغيرها.

وأشار إلى توسع شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية فى التعامل باستخدام البطاقات الذكية للمشتركين والمرتبطة بقاعدة بيانات والنظام التكنولوجى الخاص بشركات التأمين، بهدف سرعة الحصول على الخدمة وإنهاء الإجراءات والحصول على التكاليف مع استخدام نظم الدفع الإلكترونية فى ظل التحول الرقمى وخطة الشمول المالى للدولة.

فهمى: مكتتب الممتلكات أكثر كفاءة بحكم تعامله مع العديد من أنواع التأمين

ومن جهته، أكد ماجد فهمى مدير إدارة التأمين الطبى فى شركة المصرية للتأمين التكافلى –ممتلكات- أن عميل التأمين الطبى يختار شركة التأمين التى يرغب فى التعاقد معها، على أساس الملاءة المالية للشركة ومدى انتشارها فى السوق وشبكتها الجغرافية، بجانب حجم المنافع والمزايا التى تقدمها شركة التأمين للعميل أو المشترك، إلى جانب السعر التنافسى وأيضا الشبكة الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومستوى مقدمى الخدمات فى الشبكة الطبية من مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها.

وأضاف أن طبيعة وحجم المنافع والمزايا الذى يختلف من شركة تأمين إلى أخرى هى مثل المنافع التى لا تغطيها بعض شركات التأمين، حضانات الأطفال فى المستشفيات وكذلك عمليات نقل الأعضاء وعلاج الاضطرابات والأمراض النفسية، بجانب تغطية الأوبئة مثل وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فكلما زاد حجم المنافع والمزايا التى تقدمها شركة التأمين كان لها الأفضلية لدى العميل إلى جانب عامل الأسعار ومستوى الخدمة المقدمة.

وأكد أن أسعار شركات التأمين ليس لها علاقة بكونها شركة تأمينات ممتلكات ومسئوليات أو شركة تأمينات حياة، وإنما يتوقف التسعير وفقا لبرامج التسعير الخاصة بشركات إعادة التأمين التى تتعاقد معها شركات التأمين فى فرع التأمين الطبى، وكذلك على نظرة المكتتب وسياسة الشركة الاكتتابية.

وأوضح أن كلا من شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات يقدمان نفس التغطيات فى التأمين الطبى ولديهما نفس مهارة الاكتتاب، لافتا إلى أن إقبال العملاء فى التأمين الطبى على شركات تأمينات الممتلكات لأن المكتتب فى شركات تأمينات المملتكات فى فرع الطبى يكون لديه خبرة أكبر بحكم تعامله مع العديد من أنواع التأمين الأخرى مثل تأمينات الحوادث الشخصية والمتنوعة، كما أن تغطيات التأمين الطبى فى تأمينات الممتلكات تقدم للعميل كجزء من حزمة تغطيات متكاملة تضم الحريق والسطو والمسئوليات والحوادث وغيرها ولكن كل منها كوثيقة مستقلة وتسعير مستقل.

شوقى: كفاءة شركة الـ «TPA» عنصر حاسم

محمود شوقى مدير عام شركة «ديسيجن هيلثى» للاستشارات التأمينية والسياحة العلاجية

وبدوره، أشار محمود شوقى مدير عام شركة «ديسيجن هيلثى» للاستشارات التأمينية والسياحة العلاجية إلى أن معايير مفاضلة العملاء بين شركات التأمين فى فرع التأمين الطبى، ليس من بينها نوع النشاط سواء تأمينات ممتلكات ومسئوليات أو تأمينات حياة، وإنما تتم المفاضلة وفقا لحجم الشبكة الطبية من مقدمى الخدمات وحجم المنافع والمزايا الطبية.

وأضاف أن اتخاذ العميل لقرار التعاقد مع شركة تأمين يكون وفقا لعاملى حجم المزايا والمنافع ومعدل التسعير، حيث يمكن أن تقدم كلا من شركات تأمينات الممتلكات وشركات تأمينات الحياة نفس حجم المزايا والمنافع ونفس معدل الأسعار.

وأوضح أنه يجب تقديم النصح للعميل أولا لمعرفة المزايا الطبية التى يحتاجها فعليا والمزايا التى لا يحتاجها وعدد العاملين لديه ومعدل أعمارهم، لتحديد الحد الأقصى للتغطية السنوية للمشترك للعلاج بالمستشفيات والعيادات الخارجية والأسنان والنظارات والتحاليل الطبية والأشعة والحمل والولادة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، وكل بند من هذه البنود يمكن عمل سقف له أو تركه مفتوحا خاصة الأمراض المزمنة التى تجعل لها بعض الشركات حدا أقصى لتغطيتها وبعض الشركات لا تضع لها حد أقصى وهنا تتميز شركة تأمين عن أخرى فى مهارات الاكتتاب والتسعير.

وأكد أن شركات التأمين تفصل حجم المزايا والسقف الخاص لكل منفعة وتغطية وفقا لميزانية العميل ورغبته، ثم يتم متابعة مدى رضا العملاء عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة له من خلال إدارة خدمات ما بعد البيع أو خدمة العملاء، لتلقى شكاوى واستفسارات العملاء بهدف الحفاظ على استمرارية العميل مع شركة التأمين وحل أى مشكلة تواجهه بسرعة ومرونة.

وأشار إلى أن العميل يقوم بالاستقصاء لمعرفة من أفضل شركة فى تقديم خدمات التأمين الطبى فى السوق قبل التوجه إليها، من خلال العلاقات الشخصية وسمعة الشركة فى السوق ومدى جودة خدماتها وسرعة سداد تكاليف التأمين الطبى ومدى توافر شبكة طبية منتشرة على مستوى الجمهورية متعاقدة معها شركة التأمين، بجانب مدى كفاءة شركة الرعاية الصحية التى تتعاقد معها شركة التأمين وفقا لنظام الطرف الثالث «TPA»، وسرعة أداء الخدمة وتلبية احتياجات العملاء بسرعة وبصورة مرضية ومريحة للعميل أو المشترك.

ولفت إلى أن شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث «TPA» لصالح شركات التأمين تقوم بإدارة الشبكة الطبية، والنفقات الطبية وتنظيم العلاقة بينها وبين مقدمى الخدمات مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وغيرها بنظام أونلاين عبر تلقى شكاوى واستفسارات العملاء ومقترحاتهم، ومساعدة شركات التأمين فى القضاء على سوء الاستخدام من قبل بعض العملاء، والتحكم فى الاستهلاك والنفقات والتكاليف بهدف تحسين نتائج التأمين الطبى مقابل أتعاب إدارة متفق عليها بين الطرفين.