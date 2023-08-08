«نوسكو»: نستحوذ على 80% حصة سوقية في مشروعات الطاقة والبترول والغاز والبتروكيماويات‎

كشف المهندس محمد نديم، العضو المنتدب لشركة “نوسكو” لخدمات النقل، أن شركته تستحوذ على حصة سوقية 90% من مشروعات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

وقال نديم إن “نوسكو” ستوفر حلولا تشغيلية جديدة لجذب مزيد من العملاء، والدخول في قطاعات جديدة عقب إتمام صفقة استحواذ “إيجيترانس” عليها.

وذكر أن “نوسكو” نجحت في تحقيق إيرادات بلغت 242 مليون جنيه العام الماضي، ومجمل ربح 64 مليون جنيه، و29 مليون جنيه أرباحا تشغيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته “إيجيترانس” لإعلان الملامح النهائية لصفقة الاستحواذ على نوسكو والتي من المتوقع اتمامها الربع الرابع.