«نوسكو» تنقل محطة تقطير الغاز من القطامية إلى العامرية بحمولة 480 طن

قال المهندس محمد مازن نديم، المدير التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات النقل «نوسكو»، إن شركته تمكنت من نقل محطة تقطير الغاز من داخل ورش القطامية التابعة لشركة بتروجيت الذي تولت تصنيع الأبراج ومصفاة إلى مجمع الغازات الطبيعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية.

أضاف “نديم إن الشركة قامت بنقل 2 برج ومصفاة برا ً من القطامية إلى ميناء الأدبية بمحافظة السويس بوزن يصل إلى 480 طن بطول 60 متر وقطر 8 متر.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر فى البداية بشأن دخول السفينة على الرصيف قبل وصول الشحنات لميناء الأدبية بمحافظة السويس ، لعدم دفع غرامات تأخير للسفينة التى ستنقل الابراج ، الذى يتم تأجيرها بمبالغ طائلة لأنها ذات مواصفات خاصة.

وأضاف أن الشركة قامت بالتنسيق أيضاً مع ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بهدف توفير رصيف للسفينة بعد وصولها من ميناء الأدبية ، لعدم حدوث تراكي خارج الميناء ، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى محطة تقطير الغاز فى العامرية بعد ذلك.

وذكر أن الشركة استغرقت عام كامل بهدف دراسة آليات نقل إبراج تقطير الغاز، بسبب مخاطر نقلهم عبر الطرق البرية ، مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت مع مكتب استشاري بهدف دراسة آليات نقل الأبراج.

ولفت إلى أن « نوسكو» أول شركة قامت بتنفيذ النقل متعدد الوسائط منذ 20 سنة عندما تم نقل محطة الغاز الطبيعى فى بورسعيد ، بحمولة أبراج تصل إلى 380 طن.

وأكد أن نقل إبراج محطات الغاز أو البترول تحتاج إلى إمكانيات خاصة بسبب المواصفات الخاصة للطرود التي تكون ذات أبعاد شاذة ، الذى قد يتجاوز وزنها 700 طن ، مما يحتاج إلى دراسة كافة الطرق الذي يتم العبور عليها ، هل هى قادرة على تحمل الأوزان ، مشيرا إلى أن الشركة تلجأ إلى تدعيم بعض الطرق لنقل الطرود.

وأشار إلى أن الشركة قامت على سبيل المثال بتطوير ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ بهدف التمكن من نقل مكونات محطة الكهرباء التى قامت شركة سينمز العالمية بتنفيذها .