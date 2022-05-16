«نوسبكو» تخطط لبدء الحفر في مشروع تنمية المرحلة الثالثة «ب» منتصف 2023

بدأت شركة شمال سيناء للبترول «نوسبكو» تحضيرات تنفيذ مشروع تنمية الغاز المرحلة الثالثة «ب» بامتيازاتها البترولية فى سيناء.

وقال مسئول بقطاع البترول إن الشركة تستهدف من المشروع الجديد زيادة معدلات الإنتاج اليومية، وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول.

ويبلغ إنتاج شركة نوسبكو حاليًا حوالى 58 – 60 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا، وفقًا للمسئول.

وأضاف أنه من المرتقب زيادة تلك المعدلات إلى نحو 70 مليون قدم غاز طبيعى العام الجارى، وسترتفع إلى 90-100 مليون قدم مكعب مع إنهاء تنفيذ وتشغيل المرحلة الثالثة ب، وربطها على خريطة الإنتاج.

وأكد أن الشركة تعمل حاليا بمجهودات مكثفة للانتهاء من عمليات تنمية وربط الآبار التى تم البدء فى تنفيذها مؤخرًا بالمرحلة أ، بهدف زيادة معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لتنفيذ خططها التنموية، وتطوير تسهيلات الإنتاج والبنية التحتية بامتيازاتها.

ومن ضمن تلك الشركات، وفق المسئول شركة خدمات البترول البحرية، وصان مصر، وبتروجت وغيرها.

ولفت إلى أن شركة نوسبكو تستهدف استغلال امتيازاتها فى مصر بالشكل الأمثل، والوصول إلى طبقات جديدة، وأماكن واعدة لاستخراج الغاز الطبيعى .

وتعمل الشركة على تكثيف عمليات الاستكشاف لإضافة احتياطيات جديدة من الغاز، وتنمية الحقول المكتشفة لزيادة الإنتاج، وفقًا للمسئول.

وشدد المسئول على التزام الشركة بكل إجراءات الوقاية والسلامة للعاملين، دون تقليص عددهم، مؤكدًا المتابعة الدورية من الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية ووزارة البترول.

وقال إن وزير البترول والثروة المعدنية يتابع بشكل دورى تطورات عمليات الحفر والتنقيب والإنتاج بمواقع امتياز شركات البترول العاملة فى مصر، بهدف تحقيق مستهدفاتها.

وينفذ قطاع البترول خطة طموحة للتوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات المقبلة، لاسيما عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، ومعاودة التصدير للخارج.

وتحتل مصر المركز الـ 14 عالميا، والخامس إقليميا، والثانى إفريقيا فى إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوى بلغ 58.5 مليار متر مكعب، وفقًا لإحصاءات عالمية.

وحافظت مصر على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعى بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففى عام 2020/ 2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك 62.9 مليار متر مكعب، والفائض 3.3 مليار متر مكعب، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار متر مكعب فى عام 2019/ 2020، والاستهلاك 59.6 مليار متر مكعب، والفائض 3.5 مليار متر مكعب.

ونجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعى والمسال، حيث سجلت عام 2018/ 2019 إنتاجًا بحجم 66.1 مليار متر مكعب، والاستهلاك 61.8 مليار متر مكعب، والفائض 4.3 مليار متر مكعب، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء.