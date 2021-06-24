نور محمود: مندور أرعبني وحنان مطاوع ساعدتني كثيرا.. أحلم بالمشخصاتي والمريض النفسي.. وتشبيهي بهذا الفنان شرف كبير (حوار)

بعد مشاركته في "القاهرة كابول" و "هجمة مرتدة " في رمضان

لفت الانتباه خلال شهر رمضان هذا العام بمشاركته في مسلسلي “هجمة مرتدة ” و”القاهرة كابول”، واللذان يعدان من أبرز الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الموسم الأهم للدراما التلفزيونية، حيث قدم خلالهما دورين يختلفان عن دور ضابط الشرطة الذي اعتدنا عليه فيه في العديد من أعماله السابقة، حيث قدم شخصيتين مختلفتين عما مثله في باقى أعماله، فقدم شخصية المدرس فى “القاهرة كابول” وشخصية ضابط المخابرات فى “هجمة مرتدة “.

( المال ) حاورت الفنان الشاب نور محمود لتتعرف على كواليس هذين العملين ومردود هذه الأدوار الجديدة عليه، وما هي خطواته الفنية القادمة .

البداية كانت بتجربته في ” القاهرة كابول ” ، حيث أوضح نور محمود أن حسام علي مخرج المسلسل ، هو الذى رشحه لهذا الدور ، مؤكدا أن علي هو أستاذه وصديقه وأن هناك كيمياء خاصة بينهما فى العمل.

وأشاد نور محمود ايضا بالفنانة حنان مطاوع التى كانت اغلب مشاهده معها ، وبسيناريو الكاتب عبد الرحيم كمال الذى كتب أدوارا جيدة لكل شخصية بشكل سهل الأمر على كل فنان.

نور محمود: شخصية (أحمد مندور) كنت متخوفا منها

وعن شخصية المدرس (أحمد مندور ) التي قام بلعبها في هذا المسلسل أوضح نور انه كان متخوفا جدا منها، فالبعض قد يراها شخصية هادئة ومتزنة ، بينما اراد هو أن يبرز انها شخصية مؤثرة رغم هدوئها وأن تكون مغلفة بقدر من خفة الدم، لذا فقد اشتغل عليها كثيرا، خاصة وأنه بالرغم من انه كان سعيدا بالعمل مع الفنانين الكبار مثل نبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وطارق لطفى وحنان مطاوع وفتحى عبد الوهاب ، الا أنه عمله معهم جعله حريصا على أن يظهر بشكل متميز وسط كل هؤلاء النجوم .

نور محمود: الفضل في إظهار شخصية (أحمد مندور) بهذا النجاح يرجع إلى المخرج حسام علي والفنانة حنان مطاوع

واضاف محمود ان الفضل في اظهار الشخصية بهذا الشكل يرجع الى المخرج حسام على والفنانة الرائعة حنان مطاوع حيث ساعداه كثيرا فى تقديم هذه الشخصية بنجاح .

وتعليقا على رأي بعض النقاد بأن مسلسل “القاهرة كابول” قد حقق نسبة مشاهدة عالية فى اول عشر حلقات فقط، وبعدها عابه بعض التطويل فى المشاهد، لفت محمود الى ان كاتب العمل عبد الرحيم كمال كان قد رد على هذا الرأي ، و أوضح ان المسلسل كان به رسائل مباشرة تتعلق بقضايا شائكة ومهمة مثل ” الالحاد ” و”الانتحار” فكان يجب شرحها بشكل تفصيلى حتى لا يقدم الموضوع بشكل سطحى، ولا يحتمل اى تفسيرات أخرى، مؤكدا أنه شخصيا لا يرى ان هناك تطويلا فى المسلسل.

نور محمود: شخصيتي في (هجمة مرتدة) تختلف تماما عن ضابط الشرطة

وعن دوره فى مسلسل (هجمة مرتدة )، وأدائه لشخصية ضابط المخابرات ، أكد أنها بالنسبة له تختلف اختلافا بينا عن شخصية ضابط الشرطة التى قدمها من قبل أكثر من مرة ، موضحا ان ضابط المخابرات يعمل في الظل طوال عمره مما ينعكس على أدائه وتركيبته النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن أحمد علاء ، مخرج المسلسل قد ساعده بشكل كبير في اتقان أداء دور ضابط المخابرات .

وعن عمله أمام كبار النجوم فى مسلسلى ” القاهرة كابول ” و”هجمة مرتدة ” ، اعتبر نور محمود نفسه من المحظوظين هذا العام لوقوفه امام فنانين بحجم حنان مطاوع وهند صبرى وأحمد عز ونبيل الحلفاوى ، معربا عن امتنانه للتعاون الكبير الذى قدموه له، فهم فنانون كبار يحبون الفن ويقدروه ويرغبون ان يكون العمل كامل الاركان وكل ممثل يقدم دوره بشكل جيد .

نور محمود: أقدم خطا رفيعا من الكوميديا في مسلسل (أجازة مفتوحة)

عن أعماله القادمة وخاصة مسلسل ” أجازة مفتوحة” الذى يصوره حاليا وتجمعه فيه مشاهد كثيرة بالفنان شريف منير الذى يجسد دور زوج شقيقته، أوضح نور محمود انه يقدم شخصية مختلفة تماما عنه ، فالشخصية تتميز بوجد خط رفيع من الكوميديا ، وهو متخوف من هذا الدرو لانه جديد عليه ، لكنه فى نفس الوقت يريد ان يقدم شخصية مختلفة تماما عن باقى الشخصيات التى قدمها من قبل.

مسلسل “أجازة مفتوحة ” بطولة شريف منير ولقاء الخميسى والفنانة القديرة سميحة أيوب، ومن اخراج محمد عبد الرحمن حماقى وهو من النوع الاجتماعي اللايت، ومن المفترض أن يعرض خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين

أنتظر عرض فيلم (تحت تهديد السلاح) في عيد الأضحى

وعن مشاركته فى فيلم ” تحت تهديد السلاح ” الذى يجسد فيه دور وكيل نيابة يحقق فى جريمة ، أعرب نور محمود عن سعادته بالوقوف امام فنانين كأحمد بدير وحسن الرداد وشيرين رضا، وبالعمل مع المخرج محمد حماقي في فيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ، مشيرا الى أنه من المفترض أن يعرض الفيلم فى عيد الاضحى القادم .

وكشف محمود أنه يقرأ حاليا عدة أعمال سينمائية وسيعلن عنها خلال الفترة المقبلة .

نور محمود: حلمي لقب المشخصاتي

وعن حلمه بأن يلقب بالمشخصاتى ، أكد محمود أن وصف ” المشخصاتى ” في رأيه أفضل من لقب الفنان ، فالمشخصاتي هو من يستطيع أن يتجرد من شخصيته الحقيقية ليقدم العديد من الشخصيات والانماط التي قد تختلف عنه كليا ، لذا فهو يرى أن لقب المشخصاتي لقب جدير بأن يحمله النانون الكبار مثل أحمد زكي وعادل امام.

وتمنى نور محمود ان تتاح له فرصة تجسيد العديد من الشخصيات الصعبة، كشخصية “المريض النفسي” على سبيل المثال، فهي من الشخصيات الغنية والتي تحتاج من الممثل الكثير من المذاكرة والابداع من أجل تأديتها.

كما تمنى أن تتاح له فرصة العمل مع العديد من المخرجين المتميزين مثل المخرجين كاملة أبوذكرى ، وتامر محسن ، محمد ياسين ، وهانى خليفة ، وغيرهم من كبار المخرجين الذين يهتيمون بتقديم أعمال فنية راقية و ذات قيمة .

نور محمود: تشبيهي بالفنان الراحل صلاح ذو الفقار شرف كبير

وعن تشبيه البعض له بالراحل الفنان الكبير صلاح ذو الفقار قال محمود ان هذا التشبيه يعتبر شرفا كبيرا له .

وعن ما يثار من قبل بعض الممثلين الشباب حول عدم اتاحة الفرصة أمام الشباب للتواجد على الساحة الفنية بسبب تركيز بعض شركات الانتاج على نجوم محددين ، قال محمود ان الفنان هو الذى يفرض نفسه، وهذا لا يعني أنه يقصد أن الحياة وردية، لكن الموضوع يحتاج سعى فى الاول فى الاخر، وعلى قدر اجتهاد الفنان سيجد حصيلة مجهوده .