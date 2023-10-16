نور محمود طبيب نفسي في حكاية «روحي فيك» بمسلسل 55 مشكلة حب

يشارك الفنان نور محمود في بطولة حكاية جديدة بمسلسل 55 مشكلة حب ” روحي فيك ” ، ويجسد فيها شخصية طبيب نفسي في إطار من الإثارة والتشويق .

مسلسل “55 مشكلة حب” مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

حكاية “روحى فيك” بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وهي الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” بعد “الفريدو” بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و”ما تيجى نشوف” بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.