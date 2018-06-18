نور: محظوظة بشخصيتي في رحيم والمنافسة بين النجوم تعطيني طاقة كبيرة

·أتمنى تقديم سيرة ذاتية وليس لدي مانع في تقديم الاكشن حوار– أحمد حمدي أكدت النجمة اللبنانية نور أن وجودها في هذا الموسم الدرامي الرمضاني وسط نجوم كبار وشباب كثيرين يكسبها طاقة كبيرة لبذل جهد كبير، وذلك ما فعلته في شخصيتها "داليا" التي تقوم بها في مسسلسل رحيم في مع النجم ياسر جلال. "ا

·أتمنى تقديم سيرة ذاتية وليس لدي مانع في تقديم الاكشن

حوار– أحمد حمدي



أكدت النجمة اللبنانية نور أن وجودها في هذا الموسم الدرامي الرمضاني وسط نجوم كبار وشباب كثيرين يكسبها طاقة كبيرة لبذل جهد كبير، وذلك ما فعلته في شخصيتها “داليا” التي تقوم بها في مسسلسل رحيم في مع النجم ياسر جلال.

“المال” التقت النجمة نور بطلة مسلسل رحيم الذي حقق أصداء كبيرة منذ حلقاته الأولى، وكشفت لنا كواليس العمل والعمل مع شركة “فنون مصر” (ريمون مقار) لأول مرة وياسر جلال، ورأيها في المنافسة في رمضان هذا العام، والعمل الذي تتمنى تقديمه الفترة القادمة.

وقالت في حوارها لـ”المال” عن مسلسل رحيم الذي تقوم ببطولته في رمضان أنها أحست بثقة في تقديم دورها فيه، ولم تقلق منه أبدا وكانت تتوقع النجاح له بدرجة معينة، والممثلون فيه قدموا أدوارهم بصورة مميزة، وذلك ما ظهر على الشاشة للجمهور الأيام الماضية.

وأضافت أنها لم تقلق من العمل مع المخرج محمد سلامة لأول مرة فنيا في مسلسل رحيم لأنه من الطبيعي أن تظهر مواهب جديدة في الدراما؛ لأن ذلك يكسبها روحا وطعما جديدا في العمل ومحمد سلامة مخرج موهوب ويهتم بأدق التفاصيل حقيقة.

ونوهت إلى أنها وافقت على تقديم بطولة المسلسل لان القصة جذبتها كثيرا بمجرد قراءتها وليس شخصيتها ” داليا فقط ” التي تقدمها في المسلسل بالاضافة ان شركة الانتاج فنون مصر مميزة ومحترفة في تعاملاتها وفريق الممثلين مميز ايضا محمد رياض وايهاب فهمي ودنيا عبد العزيز وصبري فواز وسعدت بتواجدي وسطهم في مسلسل رحيم .

وأكدت أن شخصية داليا كانت محظوظة بها في مسلسل رحيم في رمضان وذلك يحدث احيانا واحيانا اخرى لايحدث معها ان تختار دور معين ويجذب الجمهور ويصنع بصمة لها وفي النهاية الامر توفيق من ربنا واجتهاد منها .

وقالت أيضا العمل مع نجم بحجم ياسر جلال ممتع للغاية لأنه فنان موهوب حقيقي وممثل قوي وحقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي بمسلسل ظل الرئيس والجمهور كان ينتظر ماذا سيقدم في رمضان هذا العام وكان امام تحد كبير لتاكيد نجاحه في الموسم الرمضاني هذا العام.

ولفتت النجمة اللبنانية إلى أن مسلسل رحيم حقق نجاحا كبيرا منذ الحلقات الأولى وارتبط به الجمهور في الشارع المصري ولمست أصداءه.

وأوضحت نور أيضا أنها حرصت على مذاكرة شخصية داليا التي تقدمها في مسلسل رحيم جيدا من خلال السؤال عن طريقة ادائها وكلامها من المتخصصين في مجال ” لايف كوتش” او مدربة التنيمة البشرية مشيرة أيضا إلى أن الأحداث في مسلسل رحيم دراميا غير معتمدة بشكل كبير على وظيفة داليا وإنما على علاقتها برحيم إنسانيا بصورة أكبر.

وتابعت ان مايميز شركة فنون مصر للانتاج ان كل شخص فيها مسؤول عن وظيفة معينة ومؤتمن عليها بالاضافة اننا كفنانين استلمنا حوالي 28 حلقة الايام الماضية ونعرف مصير العمل ولسنا متاخرين في التصوير الحمد لله لذلك جميعنا كفريق عمل مرتاحين نفسيا كثيرا ونستطيع التغيير في السيناريو المكتوب ايضا كما نريد .

وعن المنافسة الساخنة في موسم رمضان هذا العام بتواجد نجوم كثيرين كبار وشباب مثل عادل امام ويحى الفخراني وهاني سلامة واحمد عز وياسر جلال وعمرو يوسف وغيرهم قالت ان ذلك يعطيها طاقة كبيرة لبذل جهدا اكبر كممثلة لانها تنافس بين نجوم مهمين وليس اشخاص ضعفاء وذلك كله يصب في مصلحة الدراما بشكل عام والجمهور ايضا .

وعن الاعمال الدرامية التي لفتت نظرها في رمضان حتى الان قالت نور : هناك مسلسلات جيدة حقيقة كثيرة لكن لم تستطع مشاهدتها جميعا بسبب انشغالها بتصوير مسلسل رحيم حتى الان لكن مسلسل ابو عمر المصري وعوالم خفية وليالي اوجيني وغيرها كلها مسلسلات جيدة ومبذول فيها مجهودا كبيرا .

وكشفت نور لنا انها كسولة في علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية مشيرة انها اصبحت تهتم بها قدر الامكان والتواصل مع الجمهور ومعرفة اراءهم في اعمالها الفنية الجديدة لافتة الى انها اصبحت هامة لاي فنان والاشخاص العاديين ايضا .

وأعربت نور عن أمنيتها في تقديم فيلما سينمائيا يتميز بطابع الأكشن وفيه استعراض أيضا الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها حتى الآن لم تستقر على عمل سينمائي تشارك فيه بعد آخر تجاربها في فيلم تصبح على خير مع النجم تامر حسني.

وتمنت أيضا تقديم سيرة ذاتية لشخصية تاريخية معينة لأن ذلك يجذبها كثيرا في الدراما التلفزيونية.