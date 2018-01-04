نور: عملاؤنا لم يتأثروا ببطء الإنترنت‎

المال خاص أكدت شركة نور لخدمات الإنترنت بمصر عدم تأثر عملائها من بطء الإنترنت، نتيجة تأثر خدمات الإنترنت في البلاد الأيام الماضية، حيث قامت الشركة بتوفير المسارات وسعات الإنترنت البديلة، والتى أدت إلى عدم شعور العملاء بأى تأثير جراء تلك المشكلة منذ بدايتها. وكانت خدمات الإنترنت غير مستقرة خل

المال خاص



أكدت شركة نور لخدمات الإنترنت بمصر عدم تأثر عملائها من بطء الإنترنت، نتيجة تأثر خدمات الإنترنت في البلاد الأيام الماضية، حيث قامت الشركة بتوفير المسارات وسعات الإنترنت البديلة، والتى أدت إلى عدم شعور العملاء بأى تأثير جراء تلك المشكلة منذ بدايتها.

وكانت خدمات الإنترنت غير مستقرة خلال الأيام الماضية، نتيجة قطع بالكابل البحرى المعروف باسم Sea-Me-We 3 Cable قرب سواحل سنغافورة، ما أثر بالسلب على حركة الإنترنت الدولية المتجهة لبلدان البحر المتوسط، ومنها مصر.

قال الدكتور باسل دلول، رئيس مجلس إدارة شركة نور: “إن الشركة تبذل قصارى جهدها لتوفير أفضل خدمة لعملائها، وهو ما يثبت نجاح إستراتيجيتها فى توجيه مواردها دائمًا لتحسين الخدمة المقدمة بدلاً من الإنفاق على الحملات الإعلانية، حيث أصبح اسم “نور” بمثابة شهادة ضمان للعميل للحصول على أعلى مستوى من الخدمة وخدمات ما بعد البيع”.

وفى السياق نفسه، أوضح فادى الجندي، الرئيس التنفيذى للشركة أن تمتع مشتركى نور بخدمة مستقرة ذات إعتمادية عالية هو الهدف الأسمى للشركة وطاقم العمل من أجل الحفاظ على المستوى الاحترافى المميز لخدمة إنترنت نور؛ حيث تقوم الشركة بتحديث الخطط المعدة دوريًا لمواجهة المخاطر المحتملة وتجهيز بدائل، كما حدث في هذه الحالة، اعتماداً على كفاءة فريق العمل المنوط بدعم استمرارية الخدمة.