نور تكشف كواليس بيت الروبي قبل عرضه فى عيد الأضحى «فيديو»

كشفت النجمة نور الساعات الماضية كواليس دورها الذي تقوم به في الفيلم السينمائي الجديد ” بيت الروبي” مع النجم كريم عبد العزيز والذي تشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى القادم .

وأوضحت نور في مداخلة هاتفية لبرنامج ” في المساء مع قصواء ” المذاع عبر شاشة سي بي سي ، أنها تجسد شخصية دكتورة إيمان ضمن أحداث الفيلم، مضيفة : “المهم يكون النص مميزا وسيتم عرض الفيلم في الصيف وأتمنى من الله عز وجل أن يعجب الجمهور وقت عرضه بالسينمات .

تابعت قائلة أنها تحاول تقديم أدوار مختلفة لا تشبه بعضها البعض، حيث تستمتع بعملها، كما أن الجمهور يمل من الفنانين الذين يكررون الأدوار، لذلك فإنها تقدم لايت كوميدي، دراما، وغيرها من الأدوار.

وعن مشاركتها كضيف شرف بمسلسل ” الكبير قوي 7″ مع النجم أحمد مكي في رمضان الماضي قالت نور :”انبسطت جدا في هذه التجربة، أحترم مخرج العمل وأحب فريق العمل، أحببت هذه التجربة وكانت قريبة من القلب، وأتمنى أن تكون مشاركتي أعجبت الناس”.