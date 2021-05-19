نور بدر الدين : مشاركتي في «الاختيار2» شرف لي.. وردود الأفعال عن «قصر النيل» فاقت توقعاتي

أعرب الفنان الشاب نور بدر الدين عن سعادته بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، بطولة الفنانين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، مؤكدًا أن المشاركة فيه شرف وفرصة كبيرة بالنسبة له. وأوضح بدر الدين، في تصريحات صحفية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل كل ما في وسعها لتقديم النمو التوعوي للتصدي لمثل هذه الهجمات الإرهابية عن طريق كشف مخططاتهم وكيف يتم تغييب عقول الشباب للانضمام لمثل هذه الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن دور الفن الحقيقي هو تقديم مثل هذه الأعمال التي تحمل العديد من الرسائل للجمهور وتعمل على تنوير العقول.

على جانب آخر أكد الفنان الشاب أنه تلقّى العديد من الإشادات وردود الأفعال الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عن دوره بمسلسل “قصر النيل”، بطولة الفنانة دينا الشربيني، والذي عُرض عبر شاشات القنوات الفضائية خلال السباق الرمضاني الماضي.

يشار إلى أن الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، بطولة بجانب كل من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، هادي الجيار، سامح الصريطي، محمد فراج، بشرى، أحمد حلاوة، محمد علاء، أحمد شاكرعبد اللطيف، وإسلام جمال، وعدد كبير من النجوم كضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما شارك في بطولة مسلسل قصر النيل نخبة كبيرة من الفنانين؛ من بينهم دينا الشربيني، صلاح عبد الله، أحمد مجدي، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج خالد مرعي.

يذكر أن نور بدر الدين شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الأعمال الفنية، أبرزهم مسلسل إلا أنا، والجزء الثالث من مسلسل كلبش، ومسلسل أبو عمر المصرى، ومسلسل رسايل.