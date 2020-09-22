رياضة

نور الطيب تتوج بلقب بطولة مانشستر للاسكواش بجوائز مجموعها 85 ألف دولار

بطولة مانشستر أولى بطولات محترفي الاسكواش بعد العودة من توقف بسبب كورونا
المال - خاص 1:57 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 1:57 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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حصدت المصرية نور الطيب لقب بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش 2020، والبالغ مجموع جوائزها 85 ألف دولار للسيدات.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، حققت الطيب، المصنفة الرابعة عالميا والثانية على البطولة، الانتصار في مباراة الدور النهائي على منافساتها الفرنسية كامي سيرميه بثلاثة أشواط مقابل شوط خلال 45 دقيقة بواقع 3-11 و11-8 و11-7 و11-3.

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يذكر أن بطولة مانشستر المفتوحة تعد أولى البطولات الدولية التي تنظمها رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش “بي إس إيه” بعد العودة من التوقف الناجم عن جائحة فيروس “كورونا” منذ شهر مارس الماضي.

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بقلم المال - خاص

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