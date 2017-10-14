رياضة

نور الطيب أول مصرية تفوز بـأمريكا المفتوحة للإسكواش

وكالات:فازت اللاعبة نور الطيب، ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي تقام في فيلادلفيا؛ بعد فوزها على مواطنتها رنيم الوليلى بنتيجة 3/2.وبذلك تكون نور الطيب هي أول مصرية تحقق ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكوش.كانت المباراة متكافئة وتبادلت اللاعبتان الفوز بالأشواط وتعادلتا بشوطين لكل منهما وا
15 أكتوبر، 2017 15 أكتوبر، 2017

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وكالات:

فازت اللاعبة نور الطيب، ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي تقام في فيلادلفيا؛ بعد فوزها على مواطنتها رنيم الوليلى بنتيجة 3/2.

وبذلك تكون نور الطيب هي أول مصرية تحقق ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكوش.

كانت المباراة متكافئة وتبادلت اللاعبتان الفوز بالأشواط وتعادلتا بشوطين لكل منهما واحتكمتا للشوط الخامس لتحديد نتيجة المباراة واللقب.

ورغم الندية في الأشواط الأربعة الأولى غير أن نور الطيب- المصنفة الرابعة عشرة- فردت سيطرتها على الشوط الخامس ونجحت في حسمه لصالحها بنتيجة 11/5 لتفوز بالمباراة واللقب.

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