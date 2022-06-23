«نورى سيلوشنز» تنتهى من توريد 250 لوحة ذكية لثلاجات «مينى بار يونيون إير»

◗❙عبده : قمنا بتعديل تصميمات الدوائر للتغلب على أزمة نقص الرقائق

انتهت شركة «نورى سيلوشنز» العاملة فى تصميم وتنفيذ الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة من توريد 250 لوحة كهربائية ذكية لصالح شركة «يونيون إير» للأجهزة المنزلية من أجل تثيبتها داخل ثلاجات «المينى بار» التى تعمل بنظام اللمس.

وقال أحمد عبده، مدير التسويق فى الشركة إن التعاقد مع «يونيون إير» يهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تمكن المستهلك النهائى من معرفة محتويات الأطعمة والمشروبات داخل ثلاجات «المينى بار» عن طريق اللمس بهدف الحفاظ على العمر الافتراضى للثلاجة.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن «نورى سيلوشنز» هى شركة متخصصة فى تصنيع وتصميم الدوائر الكهربائية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا ولديها تعاقدات مع 3 آلاف عميل فى قطاعات اقتصادية مختلفة من بينها الجامعة البريطانية بالقاهرة عن طريق تنفيذ نظام إلكترونى لحضور وانصراف الطلاب.

ولفت إلى أن شركته نفذت خلال المرحلة الماضية مجموعة من المشروعات بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة منها تطوير منظومة العدادت الذكية مسبقة الدفع، بالإضافة إلى أنظمة تحكم فى عداد إشارات المرور، و نظام تحكم فى حضانات الأطفــال بالمستشفيات يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

فى سياق متصل، كشف «عبده» عن اعتزام شركته تصدير حلولها إلى أسواق شمال أفريقيا والخليج فى إطار تشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة الإلكترنيات محليا، لافتا إلى أن «نورى سيلوشنز» قامت بتعديل تصميمات الدوائر فى ظل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التى تشهدها دول العالم من أجل ضمان استمرارية الإنتاج.

يشار الى أن «نورى سلوشنز» بدأت أعمالها فى 2019 وتعمل فى تصميم وتنفيذ الدوائر الكهربائية وتطوير البرمجيات، علاوة على تطوير حلول تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء