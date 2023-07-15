نورث سكوير مول العلمين الجديدة يشهد منافسات قوية لكرة القدم الشاطئية

شهد اليوم الثاني لمهرجان العلمين الجديدة عددًا من الفعاليات الرياضية التي تنظمها شركة كاونسل ماسترز، والتي لقيت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا على مدار اليوم من رواد المهرجان الأكبر والأهم على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الرياضة بمصر. يأتي ذلك ضمن خريطة فاعليات المهرجان، والتي تستمر على مدار الموسم الصيفي 2023 بنورث سكوير.

جولات متنوعة

بدأت الفعاليات بإقامة مباراة تيك بول بين مجموعة من الحضور الذين استمتعوا باللعبة، كما شهد اليوم جولة للمشاهير من ضيوف المهرجان وشملت معالم مدينة العلمين الجديدة والتعرف على امكانياتها، والخدمات التي توفرها

وفي ختام الجولة، نظمت كاونسل ماسترز مباراتين لكرة القدم شارك فيها نجوم الجيل الذهبي من لاعبي منتخب مصر لكرة القدم، وانقسم اللاعبين الى 4 فرق، وهي فريق أحمد حسن، فريق حازم امام، فريق محمد فضل، وفريق حسام غالي

وأسفرت المنافسات عن فوز فريق محمد فضل على فريق أحمد حسن بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق حسام غالى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لفريق حازم.