نورثروب للصناعات الجوية تشتري منافستها أوربيتال بمبلغ 9 مليارات دولار

انتعاش صفقات الاستحواذ في قطاع الصناعات الجوية العسكرية الأمريكيإعداد– عبد الغفور أحمد محسنوافقت مجموعة نورثروب جرومان للصناعات الجوية والعسكرية على دفع 9.2 مليار دولار، مقابل الاستحواذ على منافستها أوربيتال ايه تي كى، ما يعطي زخمًا جديدًا لعمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الصناعات الجوية ا

انتعاش صفقات الاستحواذ في قطاع الصناعات الجوية العسكرية الأمريكي

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

وافقت مجموعة نورثروب جرومان للصناعات الجوية والعسكرية على دفع 9.2 مليار دولار، مقابل الاستحواذ على منافستها أوربيتال ايه تي كى، ما يعطي زخمًا جديدًا لعمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الصناعات الجوية الأمريكي، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.





وبموجب الصفقة ستدفع نورثروب جرومان التي تتخذ من ولاية فرجينيا مقرًّا لها، 7.8 مليار دولار نقدًا لأوربيتال، وستلتزم ببقية المقبل على صورة صافي دين، بينما سيحصل حاملو الأسهم في أوربيتال على 134.50 للسهم نقدًا، على أن يرتبط ذلك بمستوى إغلاق السهم في النصف الأول من عام 2018.

كانت أسهم أوربيتال قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على سعر 110 دولارات.

والصفقة هي الرابعة في قطاع الصناعات الجوية العسكرية الأمريكي، هذا العام، وتأتي بعد أسابيع فقط من موافقة شركة يونايتد تكنولوجيز على الاستحواذ على روكويل كولينز مقابل 30 مليار دولار.