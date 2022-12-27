«نوتريشيا» للأدوية تحقق 538 مليون جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة « نوتريشيا » التابعة لمجموعة دانون مبيعات بقيمة 538 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

وكانت مبيعات الشركة 239 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

وتعد شركة «نوتريشيا» جزءا من مجموعة دانون المتخصصة في أغذية الأطفال والتغذية الإكلينيكية.

وتوفر الشركة منتجات حليب الأطفال، والتغذية المتخصصة للأطفال ذوى الاحتياجات المحددة والأمهات المرضعات.

كما تنتج وتسوق التغذية الإكلينيكية، ومنتجات الحمية والتغذية الخاصة بالأمراض.

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار لبن الأطفال الحر شهدت ارتفاعا بنحو 20% بالأسواق عقب إعلان تحرير سعر الصرف.

وأضاف عوف أن لبن الأطفال منتج مستورد تام الصنع بالخارج، ويتأثر بارتفاع سعر الدولار، حيث ارتفعت أسعاره بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار.

وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية اكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب “مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.

وأشار عوف إلى أن أسعار لبن الأطفال الحر تتراوح بين 70 و100 جنيه للعبوة داخل الصيدليات، باختلاف الأنواع والماركات.