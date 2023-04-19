«نوتريشيا» تحقق 1.4 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

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«نوتريشيا » للأدوية مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد شركة «نوتريشيا» جزءا من مجموعة دانون المتخصصة في أغذية الأطفال والتغذية الإكلينيكية.

وتوفر الشركة منتجات حليب الأطفال، والتغذية المتخصصة للأطفال ذوى الاحتياجات المحددة والأمهات المرضعات.

كما تنتج وتسوق التغذية الإكلينيكية، ومنتجات الحمية والتغذية الخاصة بالأمراض.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار لبن الأطفال الحر شهدت ارتفاعا بالأسواق عقب إعلان تحرير سعر الصرف.

وأضاف عوف أن لبن الأطفال منتج مستورد تام الصنع بالخارج، ويتأثر بارتفاع سعر الدولار، حيث ارتفعت أسعاره بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار.

وفي ظل التسعير الحر لأنواع لبن الأطفال فهناك زيادة في أسعار الأنواع الأكثر مبيعًا بالسوق لأسباب ترجع إلى التقلبات الاقتصادية. والتي أثرت في عديد من الأسواق خاصة بالدول المستوردة للبن الأطفال مثل مصر، وخلقت أزمة فيما يتعلق بفاتورة الاستيراد بسبب مصاريف الشحن وتكاليف الإنتاج في الدولة المصدرة.

مصادر مطلعة قالت لـ «المال» إن الشركات المستوردة للبن الأطفال لم تكن قادرة على تدبير الدولار بالسوق خلال الأشهر الماضية ما جعلها تتعامل خارج سوق الصرف عند مستويات أعلى من السعر الرسمي للدولار، مما دفع الشركات المستوردة إلى زيادة أسعار لبن الأطفال.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء إن ارتفاع سعر ألبان الأطفال حقق قفزات لا تتناسب مع زيادة سعر صرف الدولار، بما يسمح للشركات بتحقيق أرباح فلكية، خاصة مع استخدام ثلاث أطفال بين كل خمس مواليد في مصر للألبان الصناعية، ومع عدم تسعير الألبان، استغلت الشركات الموقف ورفعت الأسعار 6 مرات بنسبة 200% في بعض الأصناف خلال 15 شهرًا مؤكدًا ضرورة تدخل الدولة لضمان توفير الألبان لنحو 2 مليون رضيع.