نوة عيد الميلاد تستبق ميعادها بالإسكندرية وتُسقط أمطاراً غزيرة

مها يونس شهدت الإسكندرية منذ قليل هطول أمطارغزيرة بكامل أحياءها، وسادت السحب الرمادية مُحملة بالأمطار ، وذلك في ميعاد استباقي لنوة عيد الميلاد والمُقرر بدءها غداً بالثامن والعشرون من ديسمبر الجاري، واستمرارها على مدار يومين. يُشار إلى أن نوة عيد الميلاد سميت بهذا الإسم لأنها تهب

مها يونس

شهدت الإسكندرية منذ قليل هطول أمطارغزيرة بكامل أحياءها، وسادت السحب الرمادية مُحملة بالأمطار ، وذلك في ميعاد استباقي لنوة عيد الميلاد والمُقرر بدءها غداً بالثامن والعشرون من ديسمبر الجاري، واستمرارها على مدار يومين.

يُشار إلى أن نوة عيد الميلاد سميت بهذا الإسم لأنها تهب على الإسكندرية بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد لدى الأقباط وتستمر يومين وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية وتتميز بأنها شديدة الأمطار.

ووفقاً لمحافظة الإسكندرية فتم إعلان الإستعدادت من قبل الأحياء لمواجهة أي إحتمالات طارئة للتعامل الفوري واللحظي مع النوات الشديدة، من خلال إستمرارية جاهزية غرفة عمليات المحافظة وإنعقادها بشكل دائم و حتى الإنتهاء من النوات لإستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار ، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.



وكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية المسئولين بالصرف الصحي والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بأن تكون الإجراءات الموضوعة لمواجهة نوة عيد الميلاد مستعدة لإستيعاب أي كميات من الأمطار، مكلفا بالتواجد الميداني في المناطق الحيوية، للتأكد من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع و الطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لكل محطات الرفع لحين انتهاء النوات.