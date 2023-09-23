«نواصي» العقارية تدرس عروضا للشراكة في غرب القاهرة والساحل الشمالي

كشف المهندس حسام سليمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نواصي العقارية، تفاصيل خطة الشركة التوسعية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن “نواصي” لديها خطة توسعية على مستوى مدن شرق وغرب القاهرة، بعد النجاح الذي حققته الشركة بطرح مشروعها “3sides shopping mall” في شرق القاهرة.

زيادة محفظة الأراضى

وأضاف سليمان أن شركته تبحث عن فرص جيدة لتوسيع محفظة أراضيها، وأنها تدرس العديد من المشروعات التجارية والسكنية بمنطقة غرب القاهرة،

كما تتفاوض على قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل بمنطقة القاهرة الجديدة؛ بهدف تقديم منتج عقاري بفكر جديد بخلاف النمط السائد في المشروعات الحالية.

الرئيس التنفيذي لنواصي للتطوير شدّد على اهتمام الشركة بسرعة وجودة تنفيذ الإنشاءات في مشروعها بمدينة الشروق والتي تواجه طلبًا مرتفعًا على الأنشطة التجارية والترفيهية.

استمرار التواجد فى مدينة الشروق

وكشف أن الشركة بصدد الانتهاء من التصميمات الخاصة بمشروعها الثاني بمدينة الشروق بنشاط خِدمي ترفيهي سيمثل نقلة كبرى في هذا النوع من المشروعات بالمدينة، لافتًا إلى أن نسب الإنشاءات في 3sides تخطّت 50% من حجم المشروع.

التواجد فى الساحل الشمالي

وأشار إلى أن الشركة تدرس، منذ بداية العام الحالي، العديد من العروض للشراكة في منطقة الساحل الشمالي، حيث تعتزم تطوير مشروع يُقام على مساحة بحد أدنى 50 فدانًا، وأنها بصدد مراجعة الأوراق القانونية قبل توقيع عقود الشراكة والإعلان عن المشروع الجديد.

مشروعات سابقة

ومنذ انطلاقها في السوق المصرية نهاية 2022 تخطو شركة نواصي للتطوير بخطوات ثابتة نحو تقديم مشروعات تجارية وسكنية مميزة، بعد ما حققته من نجاح بطرح مشروع “3sides shopping mall”، بالشراكة مع شركة حسن علام التابعة للشركة القابضة للتشييد.

وشهد جناح الشركة في معرض سيتي سكيب 2023 إقبالًا كبيرًا من العملاء، حيث تعد أول مشاركة لها في المعرض العقاري الأهم داخل مصر، بجانب مشاركتها في المعارض الخارجية في العديد من الدول؛ أبرزها السعودية وقطر والإمارات.