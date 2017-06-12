نواب 25/30 يشتكون اتهامهم بتلقي تمويلات من الخارج

ياسمين فوازقال النائب أحمد الشرقاوى القيادى بتكتل 25/30 إن التكتل تقدم بمذكرة رسمية إلى هيئة المكتب بشأن الاتهامات التي وجهها لهم علي عبد العال رئيس البرلمان، خلال جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بتلقي اموال من الخارج، مشيرا إلى أنهم طالبوا بالتحقيق مع رئيس المجلس ومع

ياسمين فواز

قال النائب أحمد الشرقاوى القيادى بتكتل 25/30 إن التكتل تقدم بمذكرة رسمية إلى هيئة المكتب بشأن الاتهامات التي وجهها لهم علي عبد العال رئيس البرلمان، خلال جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بتلقي اموال من الخارج، مشيرا إلى أنهم طالبوا بالتحقيق مع رئيس المجلس ومع اعضاء التكتل بشأن تلك الاتهامات .

كان عبدالعال قال خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الاحد، أن أعضاء ائتلاف 25/30 اعلنوا فى وسائل الاعلام انهم سيسعون لافشال اجتماع مناقشة اتفاقية تيران وصنافير و”لكن لن نسمح لهم بذلك” .

وهاجم عبد العال بعض النواب قائلا القوات المسلحة ليست مثل من يتلقى أموال من الخارج .

وقال الشرقاوي في تصريحات لـ”المال” إن التكتل يرفض تلك الاتهامات التي تعكس حالة التوتر التي يشهدها البرلمان، مشددا علي تمسك التكتل بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ، وبث جلسات مناقشة الاتفاقية علي الهواء مباشرة كما وعد رئيس المجلس .

فيما اكد النائب أحمد الطنطاوى القيادى بذات التكتل إن اتهامه بتلقي اموال من الخارج لن يشغله عن قضيته الأساسية وهي الدفاع والتمسك بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير .

وقال الطنطاوى ل”المال”:” ما يحدث هدفه الهاؤنا عن قضيتنا الأساسية ولكننا لن نسمح بذلك مطلقا “.

كانت جلسة الاستماع الثانية التي تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد شهدت اشتباكات عنيفه بين نواب دعم مصر واعضاء تكتلنواب 25/30 يشتكون اتهامهم بتلقي تمويلات من الخارج كادت تصل الي الاشتباك بالايدى بسبب تلميحات عبد العال للمرة الثانية بتلقي اعضاء التكتل أموالا من الخارج .

وقال خالد يوسف، في جلسة استماع اتفاقية تيران وصنافير: “اللي بتقوله ده لازم تعتذر عنه، احنا ملتزمين بأدب الحوار، وانت السبب في عدم انضباط الجلسة”.

وتابع موجها كلامه لرئيس المجلس: “اللي بتعمله ده إرهاب، احنا مش واخدين حقنا في الكلمة”.