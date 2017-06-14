نواب 25/30: البرلمان يتعنت ضدنا في تصويت تيران وصنافير

ياسمين فوازقال أعضاء بتكتل ٢٥/٣٠، إن الأمانة العامة بمجلس النواب تتعنت مع نواب التكتل لليوم الثاني، لا سيما مع منعهم من الحصول علي نموذج مطبوع لجمع توقيعات النواب للتصويت علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، عبر النداء بالاسم.من جانبه،



ياسمين فواز

قال أعضاء بتكتل ٢٥/٣٠، إن الأمانة العامة بمجلس النواب تتعنت مع نواب التكتل لليوم الثاني، لا سيما مع منعهم من الحصول علي نموذج مطبوع لجمع توقيعات النواب للتصويت علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، عبر النداء بالاسم.

من جانبه، أكد النائب أحمد الطنطاوى القيادى بتكتل ٢٥/٣٠ رفض الأمانة منح أعضاء التكتل النموذج، رغم تقديمهم للتعهد المكتوب من الوكيل الثاني سليمان وهدان بمنحهم النموذج، مضيفا أن التعهد كان محددا له الساعة الحادية عشرة قبل جلسة اليوم، إلا أن الأمانة تماطل حتي هذه اللحظة حتي لا يتمكن نواب التكتل من جمع التوقيعات.

وأشار الطنطاوى في تصريحاته لـ”المال”، إلى أن التكتل يدرس إجراءات تصعيدية رفض الإفصاح عنها، قائلا: “مازالنا ندرس مجريات الأمور”.

وعن تقديم نواب التكتل استقالاتهم، قال: “أعتقد أنه لولا وجودنا في المجلس لتم تمرير الاتفاقية دون أن يعلم أحد بما يحدث داخل المجلس”.

كان تكتل ٢٥/٣٠ قد أعلن اعتصامه بمقر مجلس النواب اعتراضا على رفض أمانة المجلس إعطاءهم نموذجا مطبوعا لجمع توقيعات النواب عليه لإجراء التصويت علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران، مناداة بالاسم، وتمت إحالة أعضاء التكتل بالكامل إلي لجنة القيم، تمهيدا للتحقيق معهم.