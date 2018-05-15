نواب يهاجمون قرارات إزالة المنازل بالمحافظات.. ويطالبون بتأجيلها عقب رمضان

ياسمين فواز هاجم نواب بالبرلمان حملة إزالة المنازل في عدد من المحافظات، مؤكدين أن الجهاز التنفيذي للمحافظات يخالف قانون تقنين الأوضاع في عدة حالات بمحافظة سيناء ومنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، مطالبين بتأجيل تنفيذ قرارات الإزالة لحلول شهر رمضان الكريم. ووجه…

ياسمين فواز

هاجم نواب بالبرلمان حملة إزالة المنازل في عدد من المحافظات، مؤكدين أن الجهاز التنفيذي للمحافظات يخالف قانون تقنين الأوضاع في عدة حالات بمحافظة سيناء ومنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، مطالبين بتأجيل تنفيذ قرارات الإزالة لحلول شهر رمضان الكريم.

ووجه نائب جنوب سيناء عطية موسى، انتقادات لاذعة للجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تخالف القوانين ودأبت على إثارة الخلاف مع أهالي سيناء.

وقال “موسى”، خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء إلقائه بيانا عاجلا، إن محافظة جنوب سيناء تقوم بإزالة منزال الأهالي في عدة مناطق بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع، وانفعل بقوله: «المحافظة تخالف وتضرب بالقوانين عرض الحائط وتخلق المشاكل، يجب وقف مهزلة الجهاز التنفيذى داخل جنوب سيناء».

وهدده الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإخراجه من القاعة، قائلًا له: “مايصحش كده، هو إنت لما تعمل كده الموضوع هيخلص؟”.

وتكررت مناشدة للنائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتدخل لدى الحكومة لوقف حملات هدم المنازل بشبرا الخيمة، مؤكدةً أن هناك 200 منزل في طريقها للهدم بشبرا الخيمة بمعرفة محافظ القاهرة، مؤكدة أن هناك سبعة منازل تم هدمها بالفعل.

وذكرت أن الأهالي يعانون، ومنهم من تعرض لجلطات ووعكات صحية وتم نقلهم إلى المستشفى على أثر هدم منازلهم، مطالبة بإيقاف تلك الحملات لحين الفصل في قضية النزاع المقرر لها جلسة يوم 14 بالشهر المقبل.

وتابعت قائلة إنه لابد من تأجيل تنفيذ تلك الحملات، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم.