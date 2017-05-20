نواب ينتقدون قرار منع مكبرات الأصوات فى رمضان

سلوى عثمانانتقد خالد عبدالعزيز وجمال عباس، النائبان عن حزب "المصريين الأحرار"، قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنع مكبرات الأصوات فى رمضان لغير الأذان وخطبة الجمعة.وأكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي أن هذا القرار مرفوض ويحرم المجتمع من روحانيات جميلة ترسخت لديه منذ مئات السنين، و

سلوى عثمان

انتقد خالد عبدالعزيز وجمال عباس، النائبان عن حزب “المصريين الأحرار”، قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنع مكبرات الأصوات فى رمضان لغير الأذان وخطبة الجمعة.

وأكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي أن هذا القرار مرفوض ويحرم المجتمع من روحانيات جميلة ترسخت لديه منذ مئات السنين، وأضاف أن شهر رمضان له خصوصية تختلف عن باقي شهور السنة، وقد جري العرف خاصة في مصر أن يكون لهذا الشهر الكريم احتفالات دينية وأجواء احتفالية في مصر على مدار مئات السنين ارتبطت بهذا الشهر الفضيل كان لها أثر في نفوس المصريين جميعا.

وأضاف عضو “المصريين الأحرار”، أن قرار “جمعة” يحرم المصريين من معاني ترسخت في وجدانهم ومن ترابطهم و مظاهر البهجة التي تنتشر بين الجميع والتي أساسها القرب من الله، مشيرا إلى أن هذه المحبة والتكافل نشعر بهما من خلال شعائر فرضها الله خلال الشهر وارتضها الناس وكانت لهم بمثابة شهر التقرب إلى الله في نفس الوقت أعياد واحتفالات.

ومن جانبه، قال جمال عباس، نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة أسيوط وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن استمرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقفه بشأن عدم إلغاء قرار منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية خلال صلاة التراويح بشهر رمضان سيكون له عواقب وخيمة على الرأي العام المصري، وأضاف أن تلاوة القرآن الكريم في المساجد عبر مكبرات الصوت لم ولن تكون لها أي إزعاج على المواطنين بل لها شفاء للنفس البشرية عامة، مؤكدًا أن الأقباط في مصر مُستاءين من قرار الوزير الأخير.

وذكر عباس، أن كافة محافظات الصعيد والقرى والأرياف لم تشتكي من مكبرات الأصوات بالمساجد، مشيرًا إلى أن روحانيات شهر رمضان ينتظرها المصريين جميعًا، كما أعلن أنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن قرار وزير الأوقاف بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية خلال صلاة التراويح بشهر رمضان.