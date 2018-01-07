نواب ينتقدون قانون رفع رسوم التوثيق بالشهر العقارى

أمين سر الخطة والموازنة: سيزيد من امتناع المواطنين عن التسجيل والتشريعية ترد: القانون يراعي تغير قيمة العملة المحلية مع سرعة الإجراءات ياسمين فواز انتقد نواب في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة رسوم التوثيق وإجراءات…

أمين سر الخطة والموازنة: سيزيد من امتناع المواطنين عن التسجيل



والتشريعية ترد: القانون يراعي تغير قيمة العملة المحلية مع سرعة الإجراءات



ياسمين فواز



انتقد نواب في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة رسوم التوثيق وإجراءات الشهر العقاري، والمقرر مناقشته في الجلسة العامة، غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال عقب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن القانون، مؤكدين أنه سيزيد من امتناع المواطنين عن توثيق الأرضي والعقارات التي يشترونها خوفًا من دفع رسوم التوثيق.

ونصت تعديلات مشروع القانون على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجانب عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.

من جانبه، انتقد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع القانون، قائلا: “سيزيد من إحجام المواطنين عن التوثيق في الشهر العقارى”.

وأضاف الفقي في تصريحاته لـ”المال”: إذا كان هناك عدد كبير من المواطنين يمتنعون عن التوثيق بسبب الرسوم المفروضة حاليًا، فكيف سيكون الوضع حال رفع نسبة تلك الرسوم التي وصلت إلى ٥ آلاف بدلًا من ٢٠٠٠ جنيه؟ قائلا: “الأولى أن أشجع المواطنين علي التوثيق قبل زيادة الرسوم”.

وأكد النائب منجود الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة التشريعية هي المنوطة بمناقشة القانون، كونه يتعلق برسوم تسجيل وإجراءات الشهر العقارى وليس الخطة والموازنة، لافتًا إلى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، نظرًا لكون القانون القديم مر عليه ما يقرب من ٥٠ عامًا، وأصبح لا يواكب تحديات العصر.

وأشار الهواري في تصريحاته لـ”المال” إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يراعي تغير قيمة العملة المحلية، بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المقدمة لا يساويها ولا يماثلها.

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لم يطلع على مشروع القانون أثناء مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يحل إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته قبل إدراجه بجلسة الغد.

ورد النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة طالبت الحكومة قبل موافقتها علي القانون بأن يكون هناك تيسير في الإجراءات وخدمة أفضل مع سرعة في إجراءات التوثيق وميكنة الإجراءات داخل الشهر العقارى.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن رفع الرسوم الى ٥٠٠٠ جنيه بدلًا من ٢٠٠٠ لن يمثل أزمة في حال تجاوز العقار المليون جنيه، مشيرًا إلى أن مسألة إقبال المواطنين على التسجيل أو لا هي وجهات نظر ليس أكثر.

ونوه إلى أن مشروع القانون يتضمن رفع الرسوم شاملة المساحة والتعامل مع المواريث كحصة واحدة، بدلًا من التعامل مع كل وريث كحصة منفردة ما يوفر مزيدًا من الرسوم في حال التسجيل.

وينص مشروع القانون، بأن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتي: «يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.

وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1، 2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه، يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.