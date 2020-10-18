نواب يتقدمون بمشروع اللائحة الداخلية في مجلس الشيوخ

في أولي جلسات مجلس الشيوخ اليوم

تقدم نواب حزب الإصلاح والتنمية في مجلس الشيوخ بمشروع لائحة لمجلس الشيوخ وتم تسليم نسخة منها إلى الأمانة العامة، بالتزامن مع انطلاق الجلسة الافتتاحية بالغرفة النيايبة الثانية اليوم الأحد.

وجاء مشروع اللائحة الداخلية التي قدمها نواب مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية وهم المهندس عبد الخالق عياد والدكتورة سلوى الحداد وسامح السادات في 13 باباً تضمن الباب الأول أحكاماً عامة، ونظم الباب الثاني أجهزة المجلس الرئيسية ( رئيس المجلس ــ مكتب المجلس ــ اللجنة العامة ــ لجنة القيم ــ اللجان النوعية والخاصة والمشتركة ).

وجاء البابان الثالث والرابع كي ينظما الدراسات والإقتراحات سواء الاقتراحات بتعديل الدستور أو مشروعات القوانين والخطة والمعاهدات وما يحيله السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس الشيوخ من موضوعات.

وتعرض الباب الخامس لنظر البيانات التي تلقي أمام المجلس سواء من السيد رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة أو غيرهم. وجاء الباب السادس منظماً لما يطرحه السادة النواب من طلبات المناقشة العامة، والاقتراحات برغبة، وتناول الباب السابع العلاقة بين غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

كما تناول الباب السابع جلسات المجلس وقراراته، وتناول الباب الثامن من مشروع اللائحة جلسات المجلس وقراراته وكل ما يتعلق بالجلسات سواء الإفتتاحية أو الجلسات الخاصة أو السرية فضلاً عن تنظيم الكلام في الجلسة واتخاذ القرارت والتصديق علي مضابط الجلسات. ويتناول الباب التاسع الإنتخابات التي يجريها المجلس.

كما يتناول الباب العاشر شئون العضوية من واجبات الأعضاء وحصاناتهم والجزاءات التي توقع علي المخالفين منهم وإجراءات الإستقالة وإسقاط العضوية وغيرها من الاحكام ذات الصلة.

كما يتناول الباب الحادي عشر إنتهاء العضوية، ويتناول الباب الثاني عشر شئون المجلس، ويتناول الباب الثالث عشر العلاقات البرلمانية الدولية، وأخيراً يتناول الباب الرابع عشر أحكام متنوعة وختامية.

وأكد النواب على أن اللائحة تضمنت 236 مادة وضعت من خلال أساتذة متخصصون وخبراء بالحزب بما يتناسب مع طبيعة عمل وإختصاصات مجلس الشيوخ 2020 . وهى بمثابة هدية من نواب الحزب إلى مجلس الشيوخ والناخببن ، وإسهاما منهم في إعداد لائحة متوازنة للمجلس تمكنه من أداء عمله بدقة وسهولة.