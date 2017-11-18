نواب ونائبات قادمات تشيد بافتتاح السيسي بركة غليون

إيمان عوف أشادت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم السبت- المزرعة السمكية ببركة غليون، مؤكدة أنها تعد أكبر مزرعة في الشرق الأوسط، وأن المشروع تأكيد على اهتمام الرئيس بتنمية كل محافظات مصر، وأن المشروع حلم كان يراود أهالي

إيمان عوف

أشادت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم السبت- المزرعة السمكية ببركة غليون، مؤكدة أنها تعد أكبر مزرعة في الشرق الأوسط، وأن المشروع تأكيد على اهتمام الرئيس بتنمية كل محافظات مصر، وأن المشروع حلم كان يراود أهالي المحافظة.

وأضافت شاكر، في بيان لها، اليوم السبت، أن الطاقة الإنتاجية للمزرعة 2750 طنًا من الأسماك، وأن المشروع به مزرعة لإنتاج الجمبري بها 626 حوض تسمين طاقتها الإنتاجية 2000 طن جمبري، وهناك مصنع لإنتاج عبوات الفوم مختلفة الأحجام لتداول جميع منتجات الأسماك والجمبري للأسواق الداخلية والتصدير بطاقة إنتاجية تتراوح بين 900 : 1500 كجم يوم.

وأوضحت أن مشروع المزارع السمكية مكون من الأحواض السمكية والمزارع السمكية بالبركة، ومصانع الفوم والثلج والأعلاف ومراكز الأبحاث والتدريب والتطوير وتصنيع وتجهيز وتبريد وتجميد الأسماك، والمزرعة فيها 457 حوض تسمين و186 حوض تحضين.

وتابعت أن المشروع يضم مصنع للثلج ومركز أبحاث وتطوير وتدريب ومعمل جودة المياه، ومعمل الغذاء الحى ووحدة الإرشاد والتدريب، ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل صحة وأمراض الأسماك ومعمل تركيب وجودة الأعلاف، ويضم المشروع مصنع لأعلاف الأسماك البحرية تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف طن سنويًا، ومصنع أعلاف الجمبري بطاقة إنتاجية 60 ألف طن.