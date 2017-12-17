نواب ونائبات قادمات: بشاير الخير تظهر في ظهر والسياحة الروسية

إيمان عوف: أعربت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، عن سعادتها لبشائر الخير التى بدأت تحل علي البلاد من خلال بدء ضخ الغاز من حقل ظهر وعودة السياحة الروسية إلى مصر. وقالت في بيان لها إن الحكومة الحالية والرئيس عبدالفتاح السيسي يعملون علي قدم وساق لاينامون الليل، ويوا

إيمان عوف:

أعربت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، عن سعادتها لبشائر الخير التى بدأت تحل علي البلاد من خلال بدء ضخ الغاز من حقل ظهر وعودة السياحة الروسية إلى مصر.

وقالت في بيان لها إن الحكومة الحالية والرئيس عبدالفتاح السيسي يعملون علي قدم وساق لاينامون الليل، ويواجهون الإرهاب نيابة عن العالم.

وأوضحت أن قرار عودة الرحلات الروسية بين مصر وروسيا الذي تم اتخاذه بين الدولتين يعتبر إنهاء لسنتين عجاف في مجالي الطيران والسياحة كانت قد بدأت مع سقوط الطائرة الروسية في سيناء عام 2015.

ونوهت الى ضرورة رفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية في مصر في أسرع وقت لاستقبال السياحة الروسية وما سيستتبعها من جنسيات أخري من خلال الاسراع في عمليات الاحلال والتجديد في الفنادق وتوفير التمويل اللازم من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي وحل العقبات والاشتراطات التي تحول دون حصول المنشآت الفندقية على التمويل اللازم ومنها لابد من استثناء بند عدم تعثر المنشآة في 2016 لان ظروف القطاع السياحي كانت قاسية جدا في تلك الفترة واغلب الفنادق تعرضت للتعثر والإغلاق.