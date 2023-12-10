نواب «هيئة المجتمعات العمرانية» ومساعدوهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، ومساعده، الدكتور حسن الشوربجي، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرصهم على المشاركة فى اليوم الأول لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعين جموع الشعب المصري، إلى أداء حقهم الدستوري، والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري.