نواب في البرلمان يطالبون بوقف قرار زيادة الكهرباء حتى انتهاء أزمة كورونا

تقدم اللواء سلامة الجوهري ، عضو البرلمان عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية ، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن زيادة أسعار الكهرباء في ظل ظروف كورونا، والتي من المفترض أن تقوم فيها الحكومة بالتخفيف على المواطنين.

وأضاف نائب البرلمان في طلبه، إنه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم كله، يجب أن تقوم الحكومة بالتخفيف على المواطن ومساعدته ، والتخفيف عن كاهلة ، خاصة أن هناك شركات وقطاعات متعطلة تماما عن العمل، والمرتبات إما صفر أو تعرضت لتخفيضات رهيبة.

وتابع “نحن ندعو الناس للالتزام بمنازلهم، فهل هذا القرار من أجل أن يتناسب مع زيادة استهلاك المواطنين، أم من أجل زيادة دخل وزارة الكهرباء، في هذا التوقيت الحرج، الذي يتزايد فيه الاستهلاك مع قلة الدخل أو انعدامه.

وطالب عضو البرلمان بعدم تطبيق هذا القرار في ظل هذه الظروف، ومراعاة انخفاض دخول الأسر المصرية في ظل ظروف فيروس كورونا.

يشار إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن كل الشرائح التي تزيد استهلاكها فوق 650 كيلووات/ ساعة شهريًّا لن يحصل على دعم من الدولة، وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات/ ساعة كاملة.

وأكد شاكر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، اليوم، أن الشرائح كل من يصل استهلاكه إلى 1000 كيلووات شهريًّا فيما فوق، فإنه يدفع أكثر من تكلفة الكيلووات ساعة فإنها داعمة للشرائح الأقل استهلاكًا وهو ما يسمى الدعم التبادلي.

وأضاف شاكر أن إجمالي دعم الكهرباء للقطاع المنزلي خلال خمس السنوات المقبلة يصل لنحو 26.7 مليار جنيه، كما أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1% أقل من العام الماضى التى كانت 21%.