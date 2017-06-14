نواب دعم مصر يطالبون بالتصويت علي تيران وصنافير برفع الأيدى

ياسمين فوازكشف مصدر برلماني أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سيجري التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، من خلال رفع الأيدى وليس النداء بالاسم، مضيفا أن ذلك يأتي بعد طلب نواب ائتلاف "دعم مصر" ذلك لعدم إحراجهم أمام





ياسمين فواز





كشف مصدر برلماني أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سيجري التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، من خلال رفع الأيدى وليس النداء بالاسم، مضيفا أن ذلك يأتي بعد طلب نواب ائتلاف “دعم مصر” ذلك لعدم إحراجهم أمام دوائرهم.





وأشار المصدر في تصريحاته لـ”المال”، إلي أن التصويت علي الاتفاقية بغالبية الحضور وليس بالثلثين، منوها بأن الائتلاف كثف اتصالاته للأعضاء لحثهم علي الحضور والتصويت لصالح الاتفاقية.