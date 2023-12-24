نواب بمجلس الشيوخ يطالبون بتنويع الاستثمارات باقتصادية قناة السويس

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وضرورة تعظيم الاستفادة منها، مطالبين بتنويع الاستثمارات في المنطقة وعدم التركيز على الصينية دون غيرها.

ودعا الأعضاء الحكومة ومسئولي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتوضيح المعوقات أمامهم والتشريعات التي يحتاجونها لتذليل أي معوقات أمام جذب الاستثمارات بمنطقة قناة السويس.

من جانبه، أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة مراجعة خطة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات.

وقال فريد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم،: “أشعر بالحزن الشديد بأن هناك إهدار لإمكانيات المنطقة المتميزة والوحيدة بالعالم”.

وأضاف أن المشكلة ليست في غياب الحوافز لكن المشكلة في الأداء والإجراءات التنفيذية وبيئة الاقتصاد الكلي، ف⁠هناك ضعف في جذب الاستثمارات، 97 مشروعا بقيمة 4.7 مليار دولار بمتوسط 46 مليون جنيه للمشروع، هذا رقم هزيل جداً.

وتابع: هناك خلل في اجتذاب الاستثمارات ومن الخطورة تركز الاستثمارات الصينية دون غيرها في هذه المنطقة مما يضعف من تنافسيتها، لذلك يحب تنويع الاستثمار، وإعداد مذكرات التفاهم، والاتفاقات الإطارية لا تعبر عن حقيقة الاستثمارات الحقيقية المنفذة، مطالبا بضرورة إعلان الأرقام الحقيقية للاستثمارات المجتذبة.

واختتم نائب التنسيقية حديثه قائلا: هناك حاجة لمراجعة خطة الهيئة، فكما ذكر في العرض التقديمي أن هناك مشروعات لبناء مستودعات لتصدير الأسمنت للاتحاد الأوروبي، بينما يواجه قطاع الأسمنت تحدي في قدرته التصديرية نتيجة اشتراطات آلية تعديل حدود الكربونCBAM الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاحد أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إننا نتكلم عن 460 كم في منطقة مميزة جدا، وهو منطقة قناة السويس، ومن حقنا أن نسمع ونرى نتائج على أرض الواقع، فمن المفترض نسمع أرقام تغير وضع الاقتصاد المصري.

ودعا خلال كلمته بالجلسة العامة الحكومة ومسئولي الهيئة، لتوضيح عما إذا كان هناك دور يمكنهم القيام به لمساعدة المنطقة.

كما دعا النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مسئولي الهيئة للإفصاح عن أي معوقات تشريعية، بحيث يتولى أعضاء مجلس الشيوخ دراسة تلك المعوقات والعمل على تذليلها .