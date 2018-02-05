نواب بعد تسعير 3600 خدمة طبية : كفاية يا حكومة .. بالراحة على المواطن

ياسمين فواز:انتقد عدد من نواب البرلمان إعلان وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة عليا للبدء فى تسعير 3600 خدمة طبية، ستقدمها مستشفيات القطاع الحكومى، مؤكدين أن القرار يحمل المواطن البسيط مزيد من الأعباء.وشكلت "الصحة" لجنة عليا مكونة من 55 خبيرا للبدء فى تسعير الخدمات الصحية، لتصبح موحدة فى جميع ا

ياسمين فواز:

انتقد عدد من نواب البرلمان إعلان وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة عليا للبدء فى تسعير 3600 خدمة طبية، ستقدمها مستشفيات القطاع الحكومى، مؤكدين أن القرار يحمل المواطن البسيط مزيد من الأعباء.

وشكلت “الصحة” لجنة عليا مكونة من 55 خبيرا للبدء فى تسعير الخدمات الصحية، لتصبح موحدة فى جميع المستشفيات، مشيرة إلى أنه سيتم تسعير 3600 خدمة طبية ستقدمها مستشفيات القطاع الحكومى.



و قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن الطريقة التى تتعامل بها “الصحة” مع ملف الخدمات الطبية والأدوية زاد من مساوئ المنظومة، مشيرا إلى أن قرار وزارة الصحة بإعادة تسعير 3600 خدمة طبية من جانب اللجنة العليا، يشكل عبئا إضافيا علي المواطنين، خصوصا أن أغلبهم لا يمتلكوا قوت يومهم، متابع : ” أظن مفيش عمليات تسعير إلا وحطت علي المواطن كفاية يا حكومة بالراحه شوية”.

وحذر الحكومة من اتخاذ أي قرارات عشوائية من شأنها تحقيق مكاسب علي حساب المواطن الغلبان، دون الالتفات لصحة المواطنين، مشيراً إلى أن إعادة تسعير 3600 خدمة لن يحل المشكلة وينضم إلي القرارات الفاشلة، والدليل زيادة أسعار الأدوية والقرارات العشوائية التي اتخذتها “الصحة” من قبل ومازلنا نعاني منها حتى الآن.

وتابع :” الناس تعانى بشدة، ونريد من المسئولين تقديم خطط واضحة وأخذ موافقة البرلمان أولاً، مع إيجاد حلول سريعة تضمن عدم المساس بالفقراء، لأن أغلب المترددين علي مستشفيات “الصحة” يقعون تحت خط الفقر، فضلاً عن أنه في حالة تطبيق أي زيادات ستؤدي إلي اتجاه المستشفيات الخاصة لزيادة أسعار خدماتها الصحية.

فيما قال أبو المعاطي مصطفي عضو مجلس النواب، إن الحكومة تضغط علي المواطن بمثل هذه القرارات، معلنا رفضه للقرار الذي لا يراعي أي بعد اجتماعي.

وأوضح – في تصريحاته لـ “المال” – أن “الصحة” تعاني من إهمال شديد وقصور في الخدمة المقدمة، وكان من الأولي أن تحسن خدماتها قبل رفع أسعار خدماتها.