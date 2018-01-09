نواب المؤتمر يوقعون استمارات تأييد لترشح السيسى

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، كان فى مقدمة الأحزاب السياسية التى أعلنت دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وأن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب سيوقعون بالإجماع على استمارة دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة ثانية، بعد الإنجازات المبهرة والمتعددة التى حققها السيسى خلال فترة رئاسته الأولى.

وقال – فى بيانه اليوم الثلاثاء – إننا لأول مرة نرى فى مصر رئيسا يتقدم ببرنامج انتخابى أمام شعبه فى فترة رئاسته الأولى ويحقق كل ماتعهد به أمام شعبه، مؤكدا أنه على سبيل المثال لا الحصر، تعهد الرئيس السيسى العام الماضى أن تكون صلاة عيد القداس بكاتدارئية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، و إذا بالرئيس يحقق هذا الحلم والعالم كله تابع هذه المناسبة الجليلة من قلب العاصمة الإدارية الجيدة.

وأضاف : لقد تابع العالم الفرحة الكبيرة التى ارتسمت على وجوه كل المصريين فى هذه المناسبة، موجها التحية والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الحاضرين لقداس عيد الميلاد، لأنهم أكدوا للعالم كله الحب والتقدير والاحترام الذى يحظى به الرئيس السيسى فى قلوب وعقول كل المصريين.

وكشف عن أن رئيس حزب المؤتمر أصدر تكليفاته بتخصيص جميع مقرات حزب المؤتمر على مستوى الجمهورية لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه فى الانتخابات الرئاسية حتى إعلان نتائجها.

