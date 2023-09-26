نواب البرلمان يوقعون على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة 2024 (صور)

توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وشهد البهو الفرعوني بمجلس النواب تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة “142” من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.