نواب البرلمان ينعون المشير طنطاوي: كان محاربا عظيما

نعي نواب البرلمان المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الأسبق، الذي وافته المنية الثلاثاء .

ووجه نواب البرلمان كلمات مؤثرة في نعيهم للمشير طنطاوي: واصفين الفقيد بالمحارب العظيم والقائد الحكيم الذي تحمل المسئولية في أحلك الطروف وأصعب الأوقات

نعى النائب، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى،المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وأضاف أبو العينين أن مصر ودعت رجلا عاش لها مخلصا، محاربا عظيما في أكتوبر، وقائدا حكيما للقوات المسلحة المصرية، في وقت عصيب وظروف حالكة. احتاجت فيها مصر أن تتخطى كبوتها وأن تستمد صحوتها من قوة الرجال وإصرار خير الأجناد، لتؤسس مصر لديمقراطية حقيقة ونهضة سياسية وعبور اقتصادي.

وقال أبو العينين إن مصر بحضارتها الخالدة ومستقبلها الواعد، لا تنسى من أعزها، وأكرم شعبها، وصان جيشها، وحماها من الإنسياق إلى مغبات المجهول، والوقوع في فخ الفتن، والتسليم لواقع الجماعات الإرهابية والنزعات التخريبية، ولقد كان المشير طنطاوي، هبة الله إلى البلاد كرئيس للمجلس العسكري، في موقع القائد وموضع الزعيم، الذي أدي مهمته على الوجه الأكمل والتمام الأمثل، فاستحق التقدير والتكريم والتعظيم.

وتابع وكيل مجلس النواب: إننا إذ ننعي قائدا ملهما، ومحاربا بطلا، نؤكد على أن مصر ما قامت ولن تقُم إلا برجال أوفياء، صادقين الوعدوجديرين بحمل الأمانة، ويشهدُ التاريخة بأزمنته المتتابعة أن المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله، حمل على أكتافه همّ الوطن، والمسؤولية الكبرى في وقتٍ انفلتت فيه الثوابت، وزادت المطامع، و تخطفت مصر أيادي الجبناء، حتى أقام لها البنيان وأعادة فيها مؤسسات الدولة إلى العمل والإنتاج.

وأتمّ وكيل مجلس النواب: لروح المشير الطاهرة.. سلامُ من شعب محب إلى قائد مُلهم، وجندي باسل، ومسؤول حكيم، وشخصية لا تنفصل عن تاريخ مصر الحديث ولا تغيب عن بطولاتها المجيدة.

رئيس مجلس الشيوخ ينعي المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوي – القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى أفنى حياته في خدمة الوطن ، وساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة ، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب .



رحم الله فقيد الوطن و ألهمنا جميعاً وأهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

ياسر الهضيبي : مصر فقدت قائدا وطنيا وشجاعا أعلي مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

نعي الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد ،المشير محمد حسين طنطاوى موضحا أن وزير الدفاع السابق كان له مواقف وطنية يعلمها القاصي والدانى وآثر دائما الانحياز للمواطنين واعلاء مصلحة مصر فوق أي اعتبار.

قال الهضيبي، أن الجميع يعلم ما قام به المشير حسين طنطاوى من واجب ودور كبير للحفاظ علي أرواح المصريين عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستطاع أن يحافظ علي البلاد وحينما وصلت الاخوان الإرهابية للحكم فضل أن يتقاعد اعلاءا للمصلحة الوطنية حينذاك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر لن تنسي المواقف الوطنية الخالصة والشجاعة للراحل طنطاوى مقدما العزاء لأسرته ولقواتنا المسلحة وخالص جموع الشعب المصرى.

كما نعى الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس النواب المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى “الأسبق ” الذى وافته المنية صباح اليوم.

ونشر حازم إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالمشير محمد حسين طنطاوي ، معلقا عليها “إنا لله و إنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى “الأسبق سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن.

واكد عضو مجلس النواب”، إن مصر فقدت رجلا من أعظم رجالاتها وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها ملاحم وبطولات واستمر في الفداء والتضحية وخدمة وطنه خلال فترات صعبة للحفاظ على مصر آمنة.

وتقدم الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس النواب بخالص التعازي الى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ولشعب مصر ، داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رئيس شباب البرلمان ناعيا المشير طنطاوي :فقدت مصر واحد من اعظم ابطالها

نعى الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى “الأسبق ” الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن مصر فقدت رجلا من أعظم رجالاتها وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها ملاحم وبطولات واستمر في الفداء والتضحية وخدمة وطنه خلال فترات صعبة للحفاظ على مصر آمنة.

واضاف أنعي ببالغ الحزن والأسى، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن.

وتقدم رئيس لجنة الشباب بخالص التعازي الى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة ولشعب مصر ، داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

برلماني : ضرب مثالا يحتذى به في الوطنية والتضحية لحماية أرض الوطن

من ناحيته،نعي النائب النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وقائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

وقال نصرالله، خلال تصريحات له، أن المشير طنطاوي كان أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة والذي أدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية مصر في ادق وأصعب المراحل التاريخية حتى أوصلها إلى بر الأمان.

وأشار إلي أن التاريخ سيتوقف كثيرًا عند مسيرة هذا الرجل الذي كان له دور كبير في حماية البلاد في لحظات عصيبة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن المشير طنطاوي ضرب مثالا يحتذى به في الوطنية والتضحية والفداء لحماية أرض وتراب هذا الوطن الغالي، والحفاظ على حقوق شعبه، وعدم التفريط في شبر واحد من مقدراته

وتابع عضو مجلس النواب:”نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.