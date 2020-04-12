نواب البرلمان يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لمكافحة «كورونا»

أكد البرلمان في بيان رسمي أصدره اليوم الأحد ، أن تبرع أعضاء المجلس بمكافأة العضوية لصالح صندوق تحيا مصر لمدة 3 أشهر والتي بلغت 20 مليون جنيه ، أمر غير مستغرب على نواب الشعب ، خاصة وأنهم يحملون حملا ثقيلا لا يظهر كثيرا في الأعلام ولكنه موجود على أرض الواقع .

و وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان التحية والتقدير لنواب المجلس للاستجابة الفورية لصالح دعم الدولة فى جهود مكافحة وباء كورونا، وكذلك لجهودهم وتواجدهم المستمر بين أبناء دوائرهم .

ولفت رئيس البرلمان إلى أن النواب يحملون حملا ثقيلا قد لا يظهر كثيرا في الإعلام لكنهم متواجدون على الأرض بين أبناء دوائرهم ويتابعون احتياجاتهم وشكاواهم ويتحملون الكثير من الأعباء.

وأكد فى بيان صحفى صادر اليوم ، أن التبرعات من البرلمان والتي بلغت قيمتها 20 مليون جنيه مساهمة رمزية من المجلس، وتتسق مع مشاركة جميع قوى المجتمع المدنى فى المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لصالح المواطنين والشركات المضارة.

البرلمان : صحة المواطن أهم أولويات السيسى

وأضاف رئيس البرلمان أن الرئيس السيسى يضع صحة المواطن المصري فى أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق والثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الأجهزة والمؤسسات والأعمال.

وأشاد علي عبد العال رئيس البرلمان بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره أداءً جيدا يعكس منظومة العمل المتناغمة، وترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة المشاكل والأزمات التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن وتوفير كل سبل الدعم الصحى والاقتصادى والاجتماعى للمواطنين.