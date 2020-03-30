نواب البرلمان يتبرعون برواتبهم لدعم الفئات الأكثر تأثرا «كورونا»

شارك نواب البرلمان في تحدي الخير لدعم الفئات الأكثر تضررا من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد ممن انتشار فيروس كورونا المستجد ، معلنين التبرع برواتبهم من المجلس لدعم تلك الفئات في دوائرهم.

و اطلق النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، مبادرة “احنا معاك” لدعم المرأة المعيلة والعمالة الغير منتظمة بالدائرة، بالتعاون مع بعض رجال الأعمال، لتوفير المساعدات المالية وتوزيع السلع الأساسية علي المتضررين من إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال “علي”، في تصريحات له، اليوم، إن مبادرة احنا معاك مستمرة فى عملها، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

واعلن تبرعه براتب مجلس النواب لمدة 3 أشهر، وتوجيه كافة الأموال لدعم هؤلاء المتضررين جراء الأزمة الراهنة من تداعيات انتشار الفيروس في جميع دول العالم.

واضاف نائب المرج ان مبادرة احنا معاك تمثل تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المجتمع المدنى أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها.

واشاد بما يبذله الأطباء من تضجيات فى هذه الأزمة، وأنهم بمثابة جنود فى أرض المعركة.

وناشد “نائب المرج”، المواطنين البقاء فى المنازل لحين انتهاء هذه الأزمة، والمجتمع المدنى المساهمة والمشاركة فى تخطى هذه الأزمة.

واشار إلى أن الأيام القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع.

من ناحيته ، تبني النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، مبادرة لتوزيع السلع على غير القادرين من أبناء الدائرة والمناطق المجاورة، وذلك فى ظل الظروف الراهنة بهدف التصدى لجشع بعض التجار، متابعا: “علينا جميعا المشاركة فى تحدى الخير”.

وأعلن التبرع براتب مجلس النواب لمدة 4 أشهر، وتوجيه كافة الأموال التى كانت مخصصة لإقامة أنشطة أو حفلات فى الدائرة لدعم مبادرة شراء السلع وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، مؤكدا أنه بالفعل بدأت المبادرة فى نشاطها، حيث تم توزيع السلع الاستراتيجية على بعض المواطنين، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات ينعكس على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وفى نفس الوقت لمساندة القرارات التى اتخذتها الدولة لحماية الفئات غير القادرة.

ونوه إلى أن المبادرة مستمرة فى عملها، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا فى الأزمة الراهنة، وهناك تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المجتمع المدنى أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها، مشيدا بما يبذله الأطباء من تضحيات فى هذه الأزمة، وأنهم بمثابة جنود فى أرض المعركة.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين البقاء فى المنازل لحين انتهاء هذه الأزمة، والمجتمع المدنى المساهمة والمشاركة فى تخطى هذه الأزمة، والتصدى لجشع التجار ممن يستغلون الأزمات ويسارعون فى رفع الأسعار.