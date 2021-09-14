نواب البرلمان : مصر بذلت جهودًا عديدة للدفاع عن حقوق اللاجئين

رحب نواب البرلمان بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ” خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة ، والتي قال فيها ، ان التقرير شهادة للشعب المصري وأهنئ المعنيين به”، مؤكدين ان مصر تتعامل مع اللاجئين كأخوة ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الممنوحة للمصرييين .

و شدد الرئيس السيسي خلال حديثه ، قائلًا: ليس لدينا معسكرات للاجئين فى مصر بل لدينا مواطنون ونقدم لهم ما نستطيع من خدمات لحوالى ٥ أو ٦ ملايين لاجئ، مشيرًا إلى أن هذا العدد بحجم دولتين أو ثلاث لها ميزانيتها وإنفاقها.

نائبة البرلمان : لا يوجد لاجئين فى مصر ونتعامل معهم إخوة

من جانبها ، قالت النائبة هند رشاد، عضوة البرلمان ، إن الدولة المصرية لا يوجد بها لاجئين، جميعهم ضيوف على أرض الوطن، بل ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الممنوحة للمصرييين وهذه هى سمة من سمات الدولة المصرية الوطن الأم الذى يتعامل مع الجميع بصدر رحب ويستقبل الجميع دون تفرقة بين الأشخاص.

وأكدت رشاد، أن اللاجئين يندمجون مع المجتمع المصري دون وجود أي عوائق، وهذا الأمر ترجمة للجهود العديدة التى بذلتها ومازالت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف الدفاع عن ملف اللاجئين.

وتابعت نائبة البرلمان :” الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة في قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، بداية من إصدار القرار رقم 2617 لعام 2019، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، واستضافة اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة على المستوى الوزاري.

كما أطلقت مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، وقد جرى تجديد بروتوكول التعاون لعامين 2020/2021″.

وأكدت عضوة البرلمان ، أن مصر وفرت للاجئين العيش بأمان دون إلزامهم التواجد بمعسكرات ومخيمات محددة مثل بعض البلاد الأخرى.

رياضة البرلمان : تقرير التنمية البشرية شهادة دولية محايدة تعكس انجازات الدولة المصرية

و قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، ان تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 فخر لجميع المصريين باعتباره صادر عن جهة دولية محايدة وليست جهة حكومية وهو ما يعكس الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، الذي حضر فاعلية اطلاق تقرير التنمية البشرية ، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء ، إن أهمية التقرير تأتي ايضا أنه جاء بعد انقطاع دام 10 سنوات ليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية حيث يعد ذلك التقرير هو الـ 12 منذ عام 1994.

واشاد بتهنئة الرئيسي عبدالفتاح السيسي للمصريين على تحملهم وصبرهم على التحديات التى جعلت تقرير التنمية البشرية يخرج بهذا الشكل.

واوضح رئيس لجنة الشباب ان ذلك التقرير يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر

من ناحيته، اكد حامد عبد اللطيف القيادي بحزب حماة الوطن، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي تم استعراضه اليوم بحضور الرئيس السيسي وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية يعد شهادة جديدة للمجتمع الدولي على الانجازات التي قامت بها مؤسسات الدولة في كافة المجالات سواء الصحة او التعليم أو البنية التحتية.

وأضاف الهدهد، أن المؤسسات الدولية أشادت بما قمت به الدولة خلال السنوات الماضية في قطاع الصحة وأن الدولة تعاملت مع قضية فيروس سي بشكل إيجابي، وتم تنفيذ مبادرات لدعم صحة المرأة ساعدت بشكل كبير في التعامل مع القضايا الملحة في القطاع الصحي.

واشار إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل كان من بين الانجازات، وسيؤدي لمزيدا من التحسن في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.