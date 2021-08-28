نواب البرلمان عن مشاركة الرئيس في مؤتمر بغداد: يؤكد دور مصر الداعم للأشقاء

ثمن نواب في البرلمان بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بمؤتمر بغداد، مشيرين إلي أنه يؤكد دور مصر الداعم للدول العربية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل.

ومن جانبها، ثمنت النائبة روان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.

وأشارت إلى أن مشاركة مصر تأتي في إطار حرصها ودعمها الكامل للعراق في أن يعود مجددًا لمحيطه العربي، وأن يستعيد أمنه واستقراره، فمصر تسعى دائمًا لخير دول المنطقة وشعوبها، وتمد دائمًا جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.

وأوضحت عضوة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن العراق عانى لفترات طويلة من أزمات وكوارث الحروب والاستبداد والإرهاب، ودفع ثمن ذلك أبناء شعبه، وأصبحت أراضيه ساحات لتصفية حسابات الآخرين، وهو ما أثر بالسلب على المنطقة، وشكل تهديدًا حقيقيًا على أمن واستقرار دول الجوار، لذا حان الوقت أن يطوي العراق صفحة الماضي، ويتجاوز المرحلة السابقة، من خلال أشقائه المخلصين وعلى رأسهم مصر.

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن دعم واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه هدف استراتيجي للدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في عام 2014، حيث بذلت مصر جهودًا حثيثة في إعادة هذا البلد إلى محيطه العربي بعد سنون الحرب التي أنهكته وأطالت من عزلته، وذلك من خلال التحركات المصرية لجعل العراق منخرطًا إقليميًا عن طريق اتفاقيات مشتركة مع دول الجوار.

وأشارت إلى أن ما يجمع القاهرة وبغداد أكبر من أي علاقات، فهي روابط وثيقة وتاريخية تجمع أبناء النيل والفرات، فضلًا عن تشابك حضاري وثقافي ممتد عبر التاريخ، فالعراق ترى في مصر عمقًا استراتيجيًا لها، ومصر ترى في العراق أحد ركائز الأمن القومي العربي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو البرلمان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق اليوم تؤكد عودة الدور المحوري والإقليمي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشاد زين الدين في تصريحات له اليوم، بجهود الرئيس السيسي على المستوى الخارجءواصفا إياها بأنها لاتقل عن إنجازاته الداخلية، نظرا لما يقوم به من اتفاقيات اقتصادية واستثمارات تعود بالنفع علي الاقتصاد المصرى.

وثمن عضو البرلمان، لقاءات الرئيس السيسي خلال الزيارة والمشاركة في القمة العراقية القطرية، والتى تعكس حرص مصر علي الاهتمام بالقضايا العربية وأمن الخليج، باعتبارها الشقيقة الكبرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدور الذى تلعبه مصر حاليا بالمنطقة تشهد به دول العالم جميعا وتشيد به، مستشهدا بالدور المحوري الذى قامت به مصر خلال الأزمة الفلسطينية الأخيرة والتي توصلت خلالها لوقف إطلاق النار، وكذلك الدور الذى تلعبه مصر تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلي أن تلك الجهود تؤكد عودة الريادة المصرية من جديد.

النائب الأول في البرلمان العربي: مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر بغداد تؤكد حرص مصر علي دعم “العراق” الشقيق.

من ناحيته، قال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، اليوم تؤكد دور مصر المحوري والداعم للدول العربية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية .

وأضاف النائب علاء عابد، أن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد حرص القيادة السياسيه المصرية على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، وأن مصر دائما تقف بجوار الاشقاء العرب ومساندتهم، وهذا دور لم تتخلي عنه مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن الرئيس السيسي يقوم بزيارته الثانية للعراق خلال فترة زمنية وجيزة بعد انقطاع دام اكثر من 30 سنة، وهذا يكشف لنا أن العلاقات المصرية العراقية تشهد عهد جديد بفضل جهود وحكمة الرئيس السيسي، ومدي اهتمامه بالقضايا العربيه وإصراره علي تحقيق الدول العربية للتنمية والأمن والاستقرار والسلام وبناء إقتصاد قوي قادر علي مواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمه عن الفترات السابقة، ويوضح لنا كيف يتصرف القائد والبطل تجاة قضايا وطنة والدول العربية الشقيقة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العراق للمشاركة في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، واستقبله مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق بمطار بغداد الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.