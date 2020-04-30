نواب البرلمان عن شهداء بئر العبد: التاريخ سيخلد البطولات وسيلعن الإرهابيين

نعي نواب البرلمان شهداء الوطن من القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم الخميس، أثناء قيامهم بأداء عملهم في ميدان البطولة والشرف بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، مؤكدين أن مثل تلك الأعمال تزيد من تماسك وقوة الشعب المصري.

وأعلنت القوات المسلحة انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ونتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

من جانبه، نعي النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان شهداء الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر شعبًا وقيادة وجيشا وشرطة.

وأكد وكيل خطة البرلمان أن تلك الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب المصرى إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، والوقوف يدا واحدًة خلف قيادته السياسية ورجال القوات المسلحة وإبطال الشرطة للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن.

وقال سالم إن شهداءنا من رجال الجيش المصري العظيم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفًا للوطن والتضحية من أجله، وستظل التضحيات والبطولات التي قدموها خالدة بحروف من نور في تاريخ مصر وسيظل المجد دائما وابدا لشهدائنا الأبرار .

نواب في البرلمان: لن ينسي أحد تضحيات شهداء الوطن

وأدان النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان الحادث الإرهابى الذى وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد، والتى نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، قائلا:” كل هذه الأفعال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب، والقضاء على هذه الجماعات نهائيا”

و قال فؤاد، إن بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة سيخلدها التاريخ، وستظل أسماؤهم محفورة بحروف من نور عبر الزمن، ولن ينسى أحد تضحياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.

وأكد أنهم يمتلكون عقيدة راسخة لن يستطيع أحد أن يزحزحها أو ينال من عزيمتهم، فهم ماضون فى القضاء على كل العناصر الإرهابية.

وأشار فؤاد، إلي أن الجماعات الإرهابية التى تبيع نفسها من أجل حفنة من الدولارات مصيرها الزوال و سيلعن التاريخ كل هذه الجماعات وأنصارها وكل من يؤيدها أو يمولها أو يدعمها.

وتابع :” الخزى والعار سينال كل الجماعات الإرهابية وأنصارها “.

برلماني: نحن جميعا فداء لهذا الوطن

نعى اللواء سلامة الجوهري عضو البرلمان، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الغدر والخسة، اليوم، في جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء، لي يد جماعات الإرهاب الظلامية، ما أدي إلى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود علي أرض سيناء الطاهرة.

وأضاف الجوهري “نحن جميعا فداء لهذا الوطن ومهما فعل الإرهابيين فإن مصر مستمرة في البناء والتقدم ولن تثنينا أي أعمال ظلامية عن التقدم”.

وأكد الجوهري أن هذه العملية الخسيسة في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم ستزيد من عزيمة أبنائنا في القوات المسلحة والشرطة.

وتقدم الجوهري بخالص العزاء لأسر شهداء اليوم وكل شهداء الوطن، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين.

ونعى الدكتور عبد الرحيم على، عضو البرلمان، رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم بشمال سيناء، مؤكدًا أن المواجهة مستمرة وأن هزيمة الإرهاب مؤكدة، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.

وقال النائب في بيان له اليوم: إن الارهاب ومن يقف خلفه أغاظهم تلك التنمية الكبري في سيناء، التي تقوم بها الدولة منذ سنوات، وتكلفت مليارات الجنيهات، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروعات عملاقة قبل أيام في مشهد أبهر العالم، فارتكبوا فعلتهم الشنعاء معتقدين أنهم بذلك سيضرون بصورة مصر، وهو الأمر الذي لن يحدث مادام هذا الجيش العظيم موجودا، مشيدا بجهود وبطولات القوات المسلحة في شمال سيناء، وكافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم علي، أن هذه هي معركة جميع الشعب المصري، الذي يقف وراء أبطال جيشه العظيم وشرطته الباسلة، ضد الارهاب، حتى القضاء الكامل عليه لحماية مصر والعالم من شروره.

وقدم النائب، خالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللقوات المسلحة، ولأسر الشهداء، متمنيا من الله – سبحانه وتعالي – أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.