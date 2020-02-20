نواب الأقصر يطالبون بسرعة تدشين شارع مصر بالمحافظة

انتقد نواب الأقصر ، تأخر الحكومة في تدشين مشروع “شارع مصر” بمحافظة الأقصر لاستيعاب شباب الخريجين والمتعطلين عن العمل ، مطالبين بسرعة تحرك الدولة لتنفيذ المشروع.

وتقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب اليوم الأربعاء، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول أسباب تأخر تدشين مشروع “شارع مصر” بمحافظة الأقصر.

وقال النائب في سؤاله، إنه في ظل عدم توافر فرص في القطاع الحكومي، وعجز القطاع الخاص عن استيعاب الخريجين والمتعطلين عن العمل، فإن الفرصة المتاحة لاستيعاب الشباب الذي يسعى جاهدًا لبناء مستقبله، تقديم يد العون لهم والمساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف دول العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، تلعب دورًا كبيرًا في تنمية الاقتصاد، ولها دورها الرئيسي في محاربة الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب لتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية خاصة أنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير.

ولفت أحد نواب الأقصر إلى أن هناك ساحات معينة في مواقع معينة في محافظة الأقصر تُصلح أن يتم تخصيصها كساحة لتجميع مشروعات الشباب.

وطالب الجهات المعنية بسرعة البدء في إجراءات تدشين “شارع مصر” بالأقصر.