نهى عابدين وأحمد فهيم ورانيا منصور يشاركون بفيلم السيستم

انضم عدد من الفنانين لقائمة أبطال الفيلم السينمائي الجديد “السيستيم”، الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد الفيشاوي وطارق لطفي الفترة القادمة ويتم تصويره حاليا بالعديد من الأماكن حاليا.

وأبرز الفنانين الذين انضموا لفريق عمل الفيلم الجديد كضيوف شرف هم، أحمد فهيم بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل “جعفر العمدة” بموسم رمضان هذا العام وقدم فيه شخصية “سيد العمدة”، وكذلك الفنانة نهى عابدين التي لفتت الأنظار مؤخرا في حكاية “ماتيجي نشوف” ضمن حلقات مسلسل “55 مشكلة حب” تأليف عمرو محمود ياسين، إضافة للفنانة رانيا منصور التي تشارك حاليا في حكاية ” عيشها بفرحة” ضمن حلقات المسلسل أيضا.

فيلم “السيستم” تأليف من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت، حيث يجسد أحمد الفيشاوى شاب يعانى من عقدة من السيدات الجميلة بسبب حدث ما في حياته، في حسن تظهر بسنت شوقى بدور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها.

تعتمد أحداث الفيلم على 4 شخصيات رئيسية هم أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهدين أو ثلاثة خلال الأحداث.

ويجمع فيلم “السيستم” لأول مرة النجمان أحمد الفيشاوي وطارق لطفي في عمل فني واحد، منذ بداية مشوارهما الفني.