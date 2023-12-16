نهى عابدين في حوار لـ«المال»: محظوظة بمشاركتي في المسلسلات القصيرة وانتظروني في «العتاولة»

استطاعت النجمة الشابة نهى عابدين تحقيق شهرة كبيرة الفترة الأخيرة بحكاية “ما تيجي نشوف” التي عرضت للمشاهدين ضمن حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” تأليف عمرو محمود ياسين، وبرغم هذا النجاح أثار المسلسل جدلا كبيرا لأسباب مختلفة.

تحدثت نهى عابدين لـ”المال”، عن مشاركتها في المسلسل وأسباب إقبالها على المسلسلات التليفزيونية القصيرة، وسبب غيابها عن شاشة السينما ورأيها في تقديم نجوما شباب كأبطال في هذه المسلسلات مؤخرا، ومشاركتها في الموسم الرمضاني القادم 2024 بمسلسل العتاولة.. وإلى نص الحوار.

قالت نهى عابدين عن مشاركتها في بطولة حكاية “ما تيجي نشوف” التي عرضت مؤخرا، فقالت: تحمست للمشاركة في هذا المسلسل لأن السيناريو جذبني بشدة، بالإضافة أن دوري فيه كان مميزا، والعلاقات الزوجية وبين الأصدقاء التي ناقشها المسلسل كانت مختلفة ولم تقدم بهذه الصورة في أي عمل درامي سابقا.

نهى عابدين: الهجوم الذي تعرض له المسلسل كبير رغم أنه رصد الواقع

وعن الهجوم الذي تعرض له المسلسل بعد عرضه بسبب وجود علاقات متشابكة بين الأصدقاء ليست بمجتمعنا الشرقي قالت : أرى أنه على العكس تماما فمجتمعنا توجد فيه تلك العلاقات بين الأزواج ومختلف الأصدقاء ، حيث أن الفن يحاكي بالمسلسلات والأفلام السنيمائية ما يحدث في المجتمع، وحين مناقشة مشكلة ما في العمل الدرامي تكون هذه المشكلة بالفعل موجود شبيها لها بالحياة والواقع الذي نعيشه في حياتنا.

وعن ردود أفعال الجمهور عن دورها بالمسلسل قالت: سعدت بردود أفعال الجمهور عن المسلسل بصورة عامة ودوري بشكل خاص فيه، لاسيما أنني أحسست أن الكثير من الأشخاص يقيمون العمل من وجهة نظر نقدية وليست عبارة عن آراء سطحية.

نهى عابدين: الجدل الذي أحدثه العمل لأنه مأخوذ من كتاب 55 مشكلة حب ليس سليما

وفيما يتعلق بالجدل والضجة التي أثيرت حول المسلسل أنه مأخوذ من كتاب الراحل مصطفى محمود “55 مشكلة حب” قالت نهى : هذا الأمر غير صحيح تماما وفيه اهدار لحق المؤلف عمرو محمود ياسين الأدبي والمعنوي كمبدع ومؤلف حكايات المسلسل ” 55 مشكلة حب “، حيث أنه يمكن أن تكون الفكرة وبعض الخطوط الدرامية أخذت فقط من الكتاب.

وعن سبب اقبالها على المشاركة في الأعمال الدرامية التي تضم حلقات قصيرة الفترة الماضية في أكثر من عمل قالت: أعتقد أنني محظوظة بالمشاركة بأدوار مميزة حققت لي اضافة كبيرة لدى المشاهد المصري في الآونة الأخيرة ، لاسيما أن هذه الحكايات والمسلسلات القصيرة التي شاركت فيها كانت تتناسب معي فنيا وانسانيا ، كما أنني يمكن أن أقدم أعمال درامية وأتوقع أن تحظى بنجاح كبير لكن يحدث العكس ومسلسلات أخرى لأتوقع أبدا أن تحقق شهرة وجماهيرية وأجد رد فعلها من الجمهور مفاجأ لي بصورة كبيرة .

نهى عابدين: المسلسلات القصيرة حققت نسب مشاهدة كبيرة بسبب اختلافها عن الدراما الأخرى

أما عن سبب نجاح هذه المسلسلات القصيرة بقوة قالت : هناك أسباب متعددة لنجاح هذه النوعية من الدراما التليفزيونية التي أصبحت منتشرة بقوة خلال السنتين الأخيرتين منها أنه يتم كتابتها بصورة جيدة للغاية وكذلك عدد حلقاتها القليل يوفر فرصة كبيرة للمشاهدين لمتابعتها بتركيز ، علاوة أن وجود المنصات الرقمية الحديثة أدى لزيادة نسبة المشاهدة لتلك المسلسلات التليفزيونية ، خاصة أنه قبل انتشار هذه المنصات المختلفة كان توقيت عرض المسلسل التليفزيوني محددا ولو لم يدركه المشاهد يضطر حينها لمشاهدة حلقة المسلسل في موعد اعادته فقط ، أما حاليا الأمر أصبح مختلفا تماما فيمكن ان يشاهد اي شخص فينا حلقات المسلسل بالمنصة دون وجود اعلانات كثيرة مثلما كان يحدث في الماضي .

وعن تصدر بعض النجوم الشباب البطولة في الدراما التليفزيونية بهذه الحكايات القصيرة مؤخرا مثل ” عصام عمر ” بمسلسل ” بالطو” الذي حقق نجاحا كبيرا وحاتم صلاح بمسلسل ” على باب العمارة أيضا قالت نهى عابدين : هذه المسلسلات أصبحت فرصة كبيرة لتقديم وجوه جديدة كأبطال في الدراما التليفزيونية لأول مرة ، وتكون هذه البطولات الجديدة اختبار لهم لتقديمهم أبطالا فيما بعد بموسم الدراما الأهم بشهر رمضان ، لافتة الى أن هذه المسلسلات التليفزيونية القصيرة لا يكون فيها ضغطا شديدة على مؤلف أو كاتب العمل بسبب حلقاتها القليلة وتكون مقدمة بشكل مركز من ناحية أحداثها الدرامية المختلفة لذلك تكون بمثابة وجبة درامية خفيفة على المشاهدين .

نهى عابدين: أتمنى تقديم أعمال سينمائية في العام القادم والانتاج التليفزيوني سبب غيابي عنها

وعن أسباب عدم تقديمها أعمال سينمائية مثل انتشارها بالدراما أوضحت قائلة : السبب في ذلك يعود لأن الانتاج التليفزيوني أصبح أكبر مما يقدم انتاجيا في السينما المصرية السنين الماضية خاصة مع انتشار مختلف الوسائل المرئية مثل المنصات الحديثة، لكن على المستوى الشخصي أتمنى في العام القادم أن أقدم فيلم سينمائي مميز للجمهور ، أفنا أحب مشاهدة الأعمال السينمائية المختلفة باستمرار .

وفيما يتعلق بأسباب عدم اهتمامها بالتواجد بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل نجمات أخريات في جيلها وأجيال أخرى قالت : أرى أن هذه المواقع عبارة عن سلاح خطير أصبح موجودا في حياتنا حاليا ، وأي شخصية عامة أو مشهورة بأي مجال سواء كان فنانا أو غير ذلك من المجالات الحياتية يمكن أن يتعرض لهجوم لاذع في أي وقت من هذه المواقع وفي وقت آخر يمكن أن يعليه الجمهور لأقصى درجة .

نهى عابدين : اعتزلت الفن في فترة بسبب ضغوطات معينة

أما عن سبب اتخاذها قرارا باعتزال العمل الفني في فترة معينة ثم التراجع عن هذا القرار قالت : مررت في تلك الفترة بضغوط نفسية وعصبية شديدة أدت لاتخاذي قرار الاعتزال للفن فجأة لأنني انسانة أتأثر من أي موقف أنساني أتعرض له في حياتي ، وتراجعت بالفعل عن هذا القرار سريعا ، وأؤكد أن خبرة الحياة كلما تزيد لأي انسان مننا مع مواجهته تجارب حياتية مختلفة يصبح شخصا أقوى وصلبا بصورة كبيرة ويساعده ذلك على تحمل أي مواقف صعبة في الحياة.

وكشفت عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل “العتاولة” فقالت: أقدم لأول مرة دورا فنيا أمام النجم أحمد السقا، ودوري سيكون مختلفا فيه عما قدمت الفترة الأخيرة في أي عمل درامي، وأتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين في شهر رمضان.