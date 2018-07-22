نهى حافظ رئيسًا لقطاع كبار العملاء ببنك مصر وشهاب زيدان لقطاع خدمات الشركات

المال ـ خاصأجرت إدارة بنك مصر تغييرات على مستوى مديرى ورؤساء عدد من القطاعات بالبنك، من خلال استقطاب كوادر مصرفية، مع بدء السنة المالية الجديدة.وعلمت «المال « أنه تم تعيين رئيسين للقطاعين الجديدين التى تم استحداثهما بالبنك، فقد تم تعيين نهى محمد حافظ رئيسًا لقطاع كبار العملاء، وشهاب

المال ـ خاص

أجرت إدارة بنك مصر تغييرات على مستوى مديرى ورؤساء عدد من القطاعات بالبنك، من خلال استقطاب كوادر مصرفية، مع بدء السنة المالية الجديدة.

وعلمت «المال « أنه تم تعيين رئيسين للقطاعين الجديدين التى تم استحداثهما بالبنك، فقد تم تعيين نهى محمد حافظ رئيسًا لقطاع كبار العملاء، وشهاب زيدان رئيسا لقطاع خدمات الشركات فى إطار خطة البنك للتوسع فى هذه الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

وتم تعيين هانى سمرة رئيسًا لقطاع الموارد البشرية، خلفا لمحمد يحيى، وهبة الفقى نائبًا لمدير عام قطاع تمويل الشركات.

ومن المنتظر تعيين أشرف برعى، رئيسا لقطاع التفتيش خلفا لعامر عابد الذى بلغ السن القانونية، ومن المتوقع أن يتولى إيهاب درة مسئولية إدارة الفروع، بجانب رئاسته قطاع التجزئة المصرفية فى حال عدم التجديد لعادل فوزى رئيس قطاع المناطق والفروع بالبنك.

وكان قد تم تعيين عمرو الأعصر رئيسا لقطاع تمويل الشركات خلال الفترة الماضية خلفا لمحمد يونس.



